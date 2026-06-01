Theo hướng dẫn mới, các công ty có trụ sở chính tại Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép nếu muốn mua các loại chip AI tiên tiến của Mỹ, kể cả khi có các công ty con hoạt động tại các nước khác.

Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện lo ngại rằng các công ty con của doanh nghiệp Trung Quốc tại một số nước đã mua được các dòng chip AI hiện đại nhất của Nvidia và AMD thông qua một lỗ hổng trong quy định hiện hành.

Mỹ siết lỗ hổng xuất khẩu chip AI sang các công ty Trung Quốc ở nước ngoài (Ảnh minh họa: Reuters).

Kẽ hở này xuất hiện sau khi Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 năm ngoái tuyên bố không thực thi một quy định kiểm soát việc tiếp cận chip AI trên phạm vi toàn cầu do chính quyền tiền nhiệm ban hành. Tuy nhiên, hướng dẫn mới không yêu cầu các trung tâm dữ liệu ngừng sử dụng những chip đã mua trước đó, cũng như không cấm các hãng tiếp tục bảo trì các máy chủ đang vận hành.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi việc hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ chiến lược, đặc biệt là chip AI tiên tiến, là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ.