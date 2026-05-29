Đây là lý do lớn nhất khiến iFan lên đời iPhone

Theo khảo sát của CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), 39% người mua iPhone mới đã sử dụng thiết bị cũ từ 3 năm trở lên trước khi nâng cấp. Trong khi đó, 33% người dùng đổi máy sau 2 năm hoặc sớm hơn.

Dữ liệu cho thấy tuổi thọ pin giảm dần theo thời gian là điều khó tránh khỏi. Trong nhóm người đổi iPhone chỉ sau chưa đầy 1 năm sử dụng, có tới 79% cho biết pin vẫn đủ dùng gần như cả ngày hoặc cả ngày mà không cần sạc thêm. Con số này giảm dần khi thiết bị cũ đi. Với những người dùng iPhone từ 3 năm trở lên, chỉ khoảng 50% cảm thấy pin vẫn đáp ứng tốt nhu cầu trong ngày.

Biểu đồ dữ liệu theo khảo sát của CIRP.

Điều này phản ánh thực tế rằng pin lithium-ion luôn hao mòn theo chu kỳ sạc. Tuy nhiên, việc pin giảm dung lượng không đồng nghĩa người dùng phải đổi điện thoại mới. Trên thực tế, thay pin thường có chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc mua một chiếc iPhone mới.

Sự cải thiện về phần cứng những năm gần đây cũng khiến nhu cầu nâng cấp không còn cấp thiết như trước. Nhiều mẫu iPhone đời cũ vẫn đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến như lướt mạng xã hội, chụp ảnh, xem video hay làm việc hàng ngày.

Màn hình hư hỏng là nguyên nhân khiến nhiều người đổi iPhone trước 2 năm

Điểm đáng chú ý nhất trong khảo sát lại nằm ở tình trạng màn hình.

Trong nhóm người dùng nâng cấp iPhone trước khi máy tròn 1 năm tuổi, có 72% cho biết màn hình vẫn ở trạng thái hoàn hảo. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm mạnh xuống còn 45% ở nhóm sử dụng từ 1 đến dưới 2 năm.

Điều bất ngờ là con số này sau đó lại tăng lên. Với những người sử dụng iPhone từ 2 đến dưới 3 năm, 53% cho biết màn hình vẫn nguyên vẹn. Ở nhóm sử dụng từ 3 năm trở lên, tỷ lệ này đạt 59%.

Theo CIRP, nguyên nhân nằm ở đặc tính khác biệt giữa pin và màn hình. Nếu pin xuống cấp từ từ theo thời gian thì màn hình có thể hư hỏng ngay lập tức chỉ sau một lần rơi vỡ.

Dòng iPhone 17.

Sự sụt giảm mạnh về tỷ lệ màn hình hoàn hảo ở nhóm sử dụng từ 1 đến dưới 2 năm cho thấy nhiều người dùng đã quyết định đổi máy sau khi thiết bị gặp sự cố vật lý. Một cú rơi bất cẩn có thể khiến màn hình nứt, vỡ hoặc xuất hiện lỗi hiển thị, từ đó thúc đẩy nhu cầu nâng cấp sớm hơn kế hoạch.

Về lý thuyết, người dùng hoàn toàn có thể thay màn hình mới với chi phí thấp hơn mua máy mới. Tuy nhiên, không ít người lựa chọn nâng cấp luôn lên đời iPhone mới thay vì sửa chữa, đặc biệt khi thiết bị đã sử dụng được một thời gian.

Nhiều người đổi iPhone vì muốn, không phải vì cần

Ngoài các trường hợp hư hỏng, khảo sát cũng phản ánh một thực tế quen thuộc trên thị trường smartphone cao cấp: nhiều người nâng cấp điện thoại đơn giản vì họ muốn sở hữu model mới nhất.

Những năm gần đây, khoảng cách giữa các thế hệ iPhone không còn quá lớn như giai đoạn trước. Hiệu năng, camera hay thời lượng pin đều được cải tiến hàng năm nhưng phần lớn là những nâng cấp mang tính hoàn thiện thay vì đột phá.

Điều đó đồng nghĩa một chiếc iPhone cao cấp vẫn có thể hoạt động mượt mà sau nhiều năm sử dụng. Không ít người dùng đang sở hữu các mẫu iPhone từ 2 đến 3 năm tuổi nhưng chưa gặp trở ngại đáng kể trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến chu kỳ nâng cấp là các chương trình trả góp kéo dài nhiều tháng của nhà cung cấp tại nhiều thị trường. Nhiều người lựa chọn giữ máy ít nhất 3 năm để hoàn tất các khoản thanh toán trước khi chuyển sang thiết bị mới.