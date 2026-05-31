Apple làm cách nào để iPhone ít mất giá hơn đối thủ?

Khi thị trường di động ngày càng phát triển, sức mạnh thương hiệu của Apple, đặc biệt là iPhone, đã chứng minh được khả năng thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến, đặc biệt trên các thiết bị di động. Một câu hỏi thú vị đặt ra là: Tại sao iPhone cũ vẫn bán chạy qua từng năm?

iPhone cũ vẫn là lựa chọn ưu ái của nhiều người.

Câu trả lời nằm ở sức hút bền bỉ của thương hiệu này khi nhiều người vẫn khao khát sở hữu những chiếc iPhone đời cũ với mức giá phải chăng hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lại, giúp việc giao dịch các mẫu điện thoại đã qua sử dụng trở nên dễ dàng hơn.

Thực tế cho thấy, iPhone 12, 13 và cả những mẫu đời trước vẫn được ưa chuộng trên thị trường đồ cũ tại Việt Nam, trong khi nhiều thiết bị điện tử khác nhanh chóng bị lãng quên. Điều đó cho thấy iPhone không chỉ giữ được giá trị mà còn duy trì được sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Những yếu tố khiến iPhone được lòng khách hàng

Một trong những yếu tố quan trọng giúp iPhone giữ giá tốt là thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn. Apple thường xuyên cập nhật hệ điều hành cho các thiết bị của mình giúp chúng hoạt động ổn định và bảo mật hơn so với nhiều mẫu điện thoại Android. Người dùng thường đánh giá cao hiệu năng ổn định và lịch sử hoạt động đã được chứng minh của iPhone, khiến họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những chiếc điện thoại cũ.

Khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài là một trong những lý do chính tạo nên sức hút cho iPhone đời cũ.

Chất lượng chế tạo cao cấp cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Những chiếc iPhone được thiết kế để bền bỉ, với vật liệu cao cấp và phần cứng tối ưu hóa cho việc sử dụng lâu dài. Điều này giúp iPhone cũ vẫn giữ được giá trị cao trên thị trường, đặc biệt khi chúng được bảo trì tốt và không có dấu hiệu hư hỏng.

Thị trường điện thoại đã qua sử dụng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, với iPhone cũ chiếm ưu thế. Các cửa hàng iPhone likenew nhanh chóng thu mua iPhone cũ nhờ vào lượng khách hàng trung thành của Apple, từ đó duy trì nhu cầu ổn định. Người dùng thường tin tưởng vào iPhone cũ hơn so với các thiết bị Android giá rẻ nhờ vào độ bền và hiệu suất ổn định của chúng.

Cuối cùng, lòng tin của người dùng vào thương hiệu Apple đã củng cố sự tự tin khi mua sắm. Người dùng thường sẵn sàng trả thêm tiền cho một chiếc iPhone cũ vì họ tin tưởng vào độ tin cậy và hiệu suất của sản phẩm. Điều này không chỉ giúp iPhone giữ giá tốt hơn mà còn tạo ra một chu kỳ mua bán sôi động trên thị trường đồ cũ.

Quá nhiều lựa chọn cho người dùng trên thị trường iPhone cũ.

Tóm lại, iPhone không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và đáng tin cậy. Với những yếu tố như hỗ trợ phần mềm lâu dài, chất lượng chế tạo cao và lòng tin của người dùng, iPhone cũ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của mình trên thị trường.