Cảnh báo nghiêm trọng tới tất cả những ai đang xài phần mềm lậu

Theo số liệu công bố từ Kaspersky, cứ 1 trong 2 người Việt đã gặp phải những nguy cơ bảo mật trên thiết bị trong năm 2025 (gần 110 triệu lượt ghi nhận). Dù tình hình sử dụng phần mềm bản quyền có tiến triển khởi sắc hơn tại Việt Nam nhưng việc sử dụng phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) vẫn là một trong những nguy cơ bảo mật rất lớn.

Tiết kiệm bằng phần mềm lậu: Thói quen nguy hiểm

Dù hành lang pháp lý đã thắt chặt và truyền thông mạnh mẽ, thực tế triển khai tại tầng cơ sở vẫn kéo theo nhiều gam màu tối. Việc sử dụng phần mềm bẻ khóa, hệ điều hành lậu hay các bộ công cụ văn phòng từ lâu đã trở thành một thói quen ăn sâu bám rễ, không chỉ diễn ra ở nhóm người dùng cá nhân, mà còn là câu chuyện phổ biến tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ (SMEs) và các hộ kinh doanh gia đình.

Ông Ngô Trần Vũ - Giám đốc Công ty NTS Security nhận định: “Quan sát thực tế, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc các hộ kinh doanh cá thể thường vận hành theo tư duy tối ưu hóa chi phí ngắn hạn. Họ sẵn sàng chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng để mua sắm phần cứng, bàn ghế, mặt bằng nhưng lại vô cùng đắn đo khi phải bỏ ra vài triệu đồng để mua bản quyền cho một hệ điều hành, một phần mềm thiết kế hay một giải pháp văn phòng”.

Về mặt kỹ thuật, để "crack" một phần mềm thương mại, kẻ viết công cụ buộc phải can thiệp sâu vào cấu trúc mã nguồn của phần mềm đó, bẻ gãy các rào cản xác thực bản quyền. Khi người dùng tải về và khởi chạy các tệp tin kích hoạt này thường ẩn mình dưới dạng file nén .rar, .zip hoặc định dạng .exe, .bat thì hệ thống phòng thủ mặc định của hệ điều hành Windows sẽ bị vô hiệu hóa, hoặc chính người dùng phải tự tay tắt các giải pháp diệt virus theo hướng dẫn bẻ khóa đi kèm. Chính khoảnh khắc hàng rào bảo mật bị hạ xuống, doanh nghiệp đã mở toang cửa cho tin tặc.

Một minh chứng với những phần mềm được dùng lậu phổ biến như WinRAR – ứng dụng nén và giải nén dữ liệu có mặt trên hầu hết máy tính tại Việt Nam – cũng ẩn chứa tử huyệt nếu doanh nghiệp lười cập nhật hoặc dùng bản bẻ khóa. Kẻ gian chỉ cần gửi một file báo giá, file hồ sơ nén độc hại qua Zalo hay Email. Khi nạn nhân mở file bằng phần mềm WinRAR phiên bản cũ, mã độc sẽ âm thầm tự động giải nén và cài cắm thẳng vào thư mục khởi động của hệ điều hành mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Những "phần quà" mã độc ẩn mình trong tệp tin bẻ khóa

Từ nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu an ninh mạng trên toàn cầu thường xuyên cảnh báo phần lớn các công cụ bẻ khóa bản quyền phần mềm (crack, patch hay keygen) được chia sẻ miễn phí trên mạng hiện nay đều được nhúng sẵn các loại mã độc tinh vi. Đó chính là những "phần quà" bất ngờ mà người dùng lậu nhận được.

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ cho rằng dùng một vài phần mềm crack thì máy vẫn chạy tốt và công việc vẫn trôi chảy. Tuy nhiên, con số thống kê thực tế từ hãng bảo mật Kaspersky về thị trường Việt Nam đã tạt một gáo nước lạnh vào sự chủ quan đó. Trong các báo cáo định kỳ gần đây, Kaspersky ghi nhận số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp (Spyware) nhắm vào các tổ chức tại Việt Nam đã tăng vọt tới 78,8%, đạt con số kỷ lục 191.976 vụ – biến Việt Nam thành "vùng trũng" chịu đòn roi của Spyware nặng nề nhất khu vực Đông Nam Á.

Điều đó có nghĩa là, trung bình mỗi ngày có hơn 1.520 thảm họa gián điệp âm thầm rình rập các doanh nghiệp Việt. Spyware không làm treo máy ngay như mã độc tống tiền (Ransomware) mà nó lẳng lặng "nằm vùng", ghi lại thao tác bàn phím (keylogging), chụp màn hình, rút sạch tài khoản ngân hàng và toàn bộ cookie thông tin đăng nhập được lưu trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Cốc Cốc để gửi về máy chủ điều khiển của hacker.

Bên cạnh đó, các chiến dịch lừa đảo tinh vi như "ClickFix" hay sự phát tán của mã độc đánh cắp thông tin (Infostealer) như Atomic Stealer liên tục bùng nổ qua các kho tải phần mềm lậu. Chỉ một cú click chuột để dùng "chùa" một bộ gõ văn phòng, toàn bộ dữ liệu nội bộ và tài chính của đơn vị đã bị dâng hiến cho tin tặc mà không hề hay biết.

Những khuyến nghị giúp giảm thiểu rủi ro

Để chủ động phòng vệ, bảo vệ tài sản số trước các làn sóng tấn công mạng đang diễn ra cấp tập, ông Vũ đưa ra những khuyến nghị giải pháp cụ thể:

- Tuyệt đối loại bỏ phần mềm lậu, phần mềm bẻ khóa: Doanh nghiệp cần tiến hành rà soát toàn bộ máy tính của nhân viên, kiên quyết gỡ bỏ các bộ cài đặt crack, keygen. Hãy chuyển sang sử dụng các phần mềm có bản quyền chính thống hoặc lựa chọn các giải pháp nguồn mở thay thế nếu ngân sách còn hạn hẹp.

- Xây dựng chiến lược cập nhật bản vá tự động: Luôn bật tính năng tự động cập nhật hệ điều hành (Windows, macOS), các bộ ứng dụng văn phòng và các phần mềm chuyên dụng khác. Việc cập nhật thường xuyên giúp vá lại các lỗ hổng bảo mật, triệt tiêu con đường thâm nhập ngầm của tin tặc.

- Trang bị giải pháp bảo mật toàn diện: Cần trang bị các phần mềm bảo mật có uy tín và bản quyền đầy đủ (ví dụ như các giải pháp Kaspersky Plus hay Kaspersky dành cho doanh nghiệp) trên toàn bộ hệ thống máy tính và cả thiết bị di động của nhân sự. Một giải pháp bảo mật đúng chuẩn phải tích hợp đầy đủ các thành phần thiết yếu: tường lửa mạnh mẽ, công cụ quét virus thời gian thực, công cụ giám sát hành vi chống xâm nhập và tính năng cảnh báo sớm khi có mã độc âm thầm tải về.

- Cấu hình bảo mật tối ưu và kiểm soát tập trung: Không chỉ cài đặt phần mềm bảo mật rồi phó mặc hoàn toàn cho công cụ. Doanh nghiệp cần được tư vấn thiết lập cấu hình ở mức bảo vệ tối ưu, phù hợp với đặc thù vận hành của đơn vị để tránh việc cấu hình sai hoặc thiếu làm suy giảm hiệu quả của lá chắn bảo vệ.

- Nghiêm túc thực hiện sao lưu dữ liệu (Backup): Dữ liệu quan trọng phải được sao lưu định kỳ thành nhiều phiên bản và bảo quản ở những nơi độc lập, không nằm cùng trên thiết bị đang vận hành (chẳng hạn như lưu vào ổ cứng gắn ngoài được ngắt kết nối sau khi sao lưu hoặc đưa lên các nền tảng đám mây). Đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giúp doanh nghiệp có thể khôi phục hoạt động kinh doanh ngay lập tức nếu chẳng may hệ thống gặp sự cố.

- Đào tạo nhận thức cho nhân viên: Lỗi từ thói quen của người sử dụng luôn là điểm yếu mấu chốt để tin tặc khai thác. Nhân viên cần được phổ biến kiến thức, không tùy tiện click vào các liên kết lạ, không tải các tệp đính kèm không rõ nguồn gốc từ Email, Zalo, Telegram hay Facebook Messenger.

Phần quản lý các ứng dụng cài đặt trên máy tính, thông báo những bản cập nhật mới ngay trong Kaspersky Plus.

Chi phí cho sự an toàn luôn thấp hơn rất nhiều so với cái giá phải trả cho sự cố. Việc đầu tư vào phần mềm bản quyền và hệ thống bảo mật không nên bị coi là một khoản chi phí tiêu hao, mà phải được nhìn nhận là một khoản đầu tư nền tảng, đảm bảo sự sống còn và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.