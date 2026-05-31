Nhờ đâu mà iPhone hết pin, sập nguồn vẫn có thể tìm lại được?

Đối với người dùng smartphone, việc điện thoại bị thất lạc hoặc rơi vào tay kẻ trộm khi máy đã cạn sạch pin luôn là một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bởi thông thường, một thiết bị mất nguồn đồng nghĩa với việc mọi kết nối định vị bưu cục hay định vị vệ tinh đều bị cắt đứt hoàn toàn. Thế nhưng, trong thế giới của hệ sinh thái Apple, quy luật vật lý này đã bị bẻ gãy một cách ngoạn mục. Nhờ vào mạng lưới bảo mật toàn cầu Find My, những chiếc iPhone từ thế hệ 11 trở về sau vẫn sở hữu khả năng "gọi cứu trợ" và gửi vị trí chính xác về cho chủ nhân ngay cả khi máy hiển thị mức pin 0% và tắt lịm màn hình.

Ứng dụng Find My trên điện thoại.

Bí mật đằng sau khả năng sinh tồn kỳ diệu này nằm ở một tính năng phần mềm có tên gọi là "Power Reserve". Khi iOS thông báo điện thoại hết pin và tự động sập nguồn, hệ thống không thực sự ngắt điện hoàn toàn. Hệ điều hành sẽ giữ lại một phần dung lượng pin siêu nhỏ để nuôi một số mạch phần cứng cốt lõi. Trạng thái "ngủ đông" này ngay lập tức biến chiếc iPhone đắt tiền thành một chiếc thẻ định vị AirTag cỡ lớn.

Vũ khí cốt lõi để kích hoạt quyền năng này chính là sự phối hợp giữa công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (BLE) và con chip Băng thông siêu rộng (Ultra Wideband) độc quyền của Apple. Khi ở chế độ nguồn thấp, iPhone sẽ liên tục phát ra các tín hiệu Bluetooth tầm ngắn một cách âm thầm.

Lúc này, chỉ cần có bất kỳ một thiết bị nào trong hệ sinh thái Apple – có thể là chiếc iPhone của một người lạ đi ngang qua, hay chiếc iPad của hành khách trên xe buýt – bắt được tín hiệu này, chúng sẽ tự động đóng vai trò là một "trạm trung chuyển", ghi lại tọa độ và gửi ẩn danh lên máy chủ iCloud. Chủ nhân của thiết bị bị mất có thể định vị được vị trí của máy trong vòng 24 giờ kể từ khi tắt nguồn, hoặc 5 giờ trong trạng thái dự trữ năng lượng. Đặc biệt, trước khi nguồn năng lượng cuối cùng cạn sạch hoàn toàn, iPhone sẽ tự động thực hiện một "phát súng cứu cánh" là gửi tọa độ cuối cùng về hệ thống của Apple.

iPhone đang sử dụng tính năng định vị.

Mặc dù công nghệ này được trang bị sẵn trên phần cứng của phần lớn các dòng iPhone hiện đại, nhưng nó sẽ trở nên vô dụng nếu người dùng lơ là không kích hoạt trong phần cài đặt hệ thống. Để đảm bảo chiếc điện thoại luôn ở trạng thái được bảo vệ, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần truy cập ngay vào phần Settings, nhấn vào tài khoản Apple, chọn mục Find My và kích hoạt tính năng Find my iPhone.

Việc thiết lập này không chỉ giúp bạn tìm lại máy khi để quên ở quán cà phê hay bị kẻ gian tắt nguồn nhằm tẩu tán, mà còn hỗ trợ đắc lực cho các tính năng tiện ích như Express Mode (chế độ quẹt thẻ xe buýt nhanh không cần bật máy để đi về nhà). Trong bối cảnh các chiêu trò trộm cắp công nghệ cao ngày một tinh vi, việc thấu hiểu và tận dụng tối đa những dải công nghệ ẩn sâu bên trong chiếc điện thoại chính là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ cả tài sản lẫn dữ liệu cá nhân của chính bạn.