Đã bắt được kẻ trộm 40 chiếc iPhone, trị giá hơn 31.000 USD

Hàng chục chiếc iPhone trở thành mục tiêu của tội phạm

Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất xảy ra tại bang Illinois (Mỹ) là một nhân viên thời vụ 34 tuổi bị cáo buộc đánh cắp khoảng 40 chiếc iPhone trị giá tổng cộng 31.000 USD từ một cơ sở logistics. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, người này đi vào khu vực chứa hàng và giấu các thiết bị bên trong áo trước khi rời đi. Cảnh sát đã khởi tố nghi phạm với tội danh trộm cắp tài sản nghiêm trọng.

Trong khi đó, tại London (Anh), nạn trộm iPhone tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu được dẫn lại trong báo cáo, thành phố này ghi nhận khoảng 81.000 vụ mất cắp iPhone trong năm 2024 và 71.000 vụ trong năm 2025. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân sau khi bị mất điện thoại còn nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn đe dọa từ kẻ trộm.

Mục tiêu của những đối tượng này là buộc chủ sở hữu gỡ bỏ Apple ID khỏi thiết bị bị đánh cắp. Một nạn nhân sống tại Chicago bị mất iPhone khi du lịch tại London cho biết đã nhận được tin nhắn mang tính đe dọa nhằm gây áp lực để mở khóa thiết bị từ xa.

Những vụ việc trên cho thấy giá trị kinh tế cao của iPhone khiến thiết bị này luôn nằm trong danh sách tài sản bị nhắm tới. Đối với người dùng, việc kích hoạt các tính năng bảo mật như Find My iPhone, xác thực hai lớp và không chia sẻ mã xác minh là những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro khi mất máy.

AirTag tiếp tục chứng minh giá trị trong việc truy tìm tài sản

Bên cạnh các vụ trộm cắp iPhone, AirTag tiếp tục được nhắc đến như một công cụ hỗ trợ tìm kiếm tài sản hiệu quả.

Tại Pittsburgh (Mỹ), cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến nhiều tội danh sau khi người này lấy trộm một chiếc AirTag cùng 2 USD tiền mặt từ nhà nạn nhân. Sau khi phát hiện thiết bị mất tích, cơ quan chức năng đã lần theo tín hiệu phát ra từ AirTag để xác định vị trí nghi phạm. Dấu vân tay thu thập tại hiện trường cũng trùng khớp với đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, người này còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi đột nhập và tấn công tình dục. Mặc dù thừa nhận một số hành vi phạm tội, nghi phạm không nhận trách nhiệm đối với việc lấy cắp AirTag. Hiện người này đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự khác nhau.

Vụ việc là minh chứng cho thấy các thiết bị định vị cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tìm kiếm tài sản thất lạc hoặc hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định liên quan đến quyền riêng tư khi gắn thiết bị theo dõi lên đồ vật hoặc phương tiện cá nhân.

Một trường hợp khác liên quan đến hệ sinh thái Apple là vụ cảnh sát tại New York truy tìm đối tượng chuyên lấy cắp hàng hóa trước cửa nhà dân. Trong số những món đồ bị đánh cắp có một chiếc Apple Watch vừa được giao đến địa chỉ của khách hàng.