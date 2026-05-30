Rò rỉ ốp lưng hé lộ thiết kế iPhone màn hình gập

Apple dự kiến sẽ ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9 tới. Hiện tại, các mẫu ốp lưng từ bên thứ ba đã xuất hiện trực tuyến, mang đến cái nhìn sớm về thiết kế của thiết bị này.

Thương hiệu phụ kiện Trung Quốc iFunSmart đã bắt đầu niêm yết các loại ốp bảo vệ dành cho iPhone màn hình gập, mặc dù thời điểm này có vẻ hơi sớm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ốp thường nhận được thông tin về kích thước và bản vẽ CAD trước nhiều tháng để chuẩn bị cho việc sản xuất.

Dựa trên thiết kế của các ốp lưng, iPhone màn hình gập dường như vẫn giữ kiểu dáng mỏng và cụm camera sau tối giản. Phần khoét camera chỉ dành chỗ cho hai ống kính, phù hợp với những tin đồn trước đó cho rằng Apple có thể sẽ không trang bị camera tele chuyên dụng cho thiết bị này.

Một điểm đáng chú ý là vòng từ tính hình tròn được tích hợp vào vỏ máy. Một số báo cáo cho rằng điện thoại này có thể không tích hợp nam châm MagSafe, cho thấy Apple có thể sẽ dựa nhiều hơn vào các phụ kiện từ tính khác. Vỏ máy sử dụng thiết kế phân đoạn thay vì kiểu liền khối truyền thống, điều này là hợp lý do bản lề gập. Có các lỗ khoét cho nút điều khiển camera, nhưng không có lỗ khoét riêng cho nút chức năng.

Theo các tin đồn, Apple sẽ ra mắt iPhone màn hình gập cùng với dòng iPhone 18 Pro. Thiết bị này dự kiến có màn hình ngoài kích thước từ 5,3 đến 5,5 inch và màn hình trong lớn hơn, có thể gập lại, kích thước từ 7,7 đến 7,8 inch. Thông tin rò rỉ cho thấy Apple đang hướng đến thiết kế siêu mỏng, chỉ dày khoảng 4,5mm khi mở ra.

Về phần cứng, iPhone màn hình gập được cho là sẽ sử dụng chip A20 Pro với RAM 12GB và camera kép 48MP. Đặc biệt, có thông tin cho rằng Apple có thể sẽ mang trở lại Touch ID thông qua cảm biến vân tay ở cạnh bên, thay vì sử dụng Face ID.

Giá cả có thể là rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng, với mức giá ước tính khoảng 2.000 USD (khoảng 52,7 triệu đồng), iPhone màn hình gập trở thành một trong những thiết bị đắt nhất của Apple từ trước đến nay. Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng sự xuất hiện của các danh sách phụ kiện cho thấy dự án điện thoại gập của Apple đang tiến gần hơn đến hiện thực.