Sam Altman từng lướt TikTok suốt 3 tiếng

Trong chương trình podcast Relentless phát sóng tuần này, Altman cho biết, ông dành thời gian tìm hiểu về TikTok khi OpenAI bắt đầu phát triển Sora, ứng dụng mạng xã hội dành cho video AI.

"Tôi tự khiến mình nghiện TikTok vì muốn học hỏi", ông giải thích.

Theo Business Insider, Altman nhanh chóng nhận ra lý do TikTok nổi tiếng với thuật toán đề xuất nội dung, vốn được đánh giá là một trong những thuật toán tốt nhất thuộc loại này. "Tôi thực sự nghĩ nó rất tuyệt", ông nhận xét.

Ban đầu, Altman cho rằng mình hoàn toàn kiểm soát được thời gian sử dụng, dự định chỉ xem khoảng 10 phút để thư giãn trước khi ngủ. Nhưng đến một đêm, ông lướt video cả tiếng đồng hồ, thậm chí một chiều thứ Bảy, ông nằm xem trên sofa đến ba tiếng.

Altman chia sẻ, ông biết thói quen lướt TikTok "có hại cho bản thân", nhưng trong lúc xem thì "thực sự tận hưởng, giống như một loại chất gây nghiện". Ông cho biết đã kiểm soát lại mức sử dụng, chỉ còn 5-10 phút mỗi đêm, sau đó bỏ hoàn toàn.

"Tôi xóa TikTok vì nó quá mạnh", ông nói.

Minh họa về việc xóa TikTok. Ảnh: Bảo Lâm

Ứng dụng mạng xã hội Sora của OpenAI cũng không thể phát triển bền vững. Cuối tháng 3, công ty thông báo đóng cửa ứng dụng, đảo ngược kế hoạch tích hợp vào ChatGPT. Từ khi ra mắt, đây là một trong những tác vụ AI ngốn tài nguyên nhất, nhưng chưa mang về lợi nhuận kinh tế để bảo đảm duy trì hoạt động. Các nguồn tin trong ngành AI tiết lộ với The Verge, Sora cũng bị đối thủ bỏ xa về khả năng tạo video.

"Sora không nắm giữ lợi thế rõ ràng nào. Họ khởi đầu rất mạnh, nhưng nhanh chóng hụt hơi và bị đối thủ lấn át", Trevor Harries-Jones, thành viên ban điều hành Render Network Foundation, tổ chức cho phép các nhà sáng tạo nội dung so sánh ứng dụng tạo video bằng AI, nêu quan điểm.

Tháng 10/2025, khi mới ra mắt, Sora có 4,8 triệu lượt tải về trên toàn cầu, sau đó tăng lên mức 6,1 triệu vào tháng 11. Tuy nhiên, con số sụt giảm mạnh từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, với mức tải về hàng tháng lần lượt là 3,2 triệu, 2,1 triệu, 1,4 triệu và 1,1 triệu.

Sam Altman, CEO OpenAI, trong Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6/2026. Ảnh: Reuters

Cũng trong chương trình podcast Relentless, Altman nêu lý do AI chưa giúp phần lớn mọi người có tuần làm việc ngắn hơn. "Chúng ta luôn muốn nhiều hơn. Chúng ta nghĩ ra những việc mới để làm, những thứ mới để tạo ra cho nhau và những điều mới để mong muốn cho bản thân", ông giải thích.

Theo Altman, khi AI giúp năng suất lao động tăng, con người cũng đặt ra ngày càng nhiều kỳ vọng cho chính mình. Ông cho rằng con người luôn quan tâm xem mình làm tốt đến đâu so với người khác, nhận định cạnh tranh là động lực của nền kinh tế và điều đó sẽ không dừng lại. "Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ bận rộn hơn nhiều so với những gì từng hình dung về thế giới hậu siêu trí tuệ. Chúng ta vẫn sẽ than phiền về điều đó, nhưng trong thâm tâm lại thấy hạnh phúc", ông nói.