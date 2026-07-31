Mô hình vũ trụ sắp lung lay vì một "lực tối" giấu mặt vừa được giải mã

Vật chất tối đóng vai trò định hình các thiên hà và cấu trúc quy mô lớn trong vũ trụ thông qua lực hấp dẫn. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định liệu hấp dẫn có phải là tác động duy nhất của nó hay không. Mới đây, một nghiên cứu trên tạp chí JCAP đã xem xét khả năng các hạt vật chất tối hút nhau qua một lực ẩn. Kết quả thu được mang đến một kết luận hoàn toàn trái ngược với tư duy thông thường của giới thiên văn.

Vật chất tối có thể chịu tác động của một lực hút vô hình, nhưng lực hút mạnh hơn không nhất thiết làm cho vũ trụ trở nên vón cục hơn..

Cơ chế giảm khối lượng và tác động lên các mô hình vũ trụ hiện đại

Lý thuyết ban đầu dự đoán một lực hút bổ sung sẽ khiến các hạt vật chất tối tập trung lại nhanh hơn. Sự gom lại này được kỳ vọng sẽ tạo nên các cấu trúc vũ trụ dày đặc và quy mô lớn hơn hẳn. Tuy nhiên, tính toán thực tế cho thấy lực tương tác mới này không hề làm tăng tốc sự phát triển chung. Trong phần lớn kịch bản được khảo sát, nó thậm chí còn kìm hãm sự phát triển của cấu trúc vũ trụ.

Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này bắt nguồn từ sự thay đổi bản chất của các hạt vật chất tối. Cùng với sự dãn nở của vũ trụ, lực tương tác mới đồng thời khiến các hạt này bị suy giảm khối lượng hiệu dụng. Khối lượng nhẹ đi làm yếu đi đáng kể ảnh hưởng hấp dẫn tổng thể của chúng đối với xung quanh. Tác động giảm hấp dẫn này đã lấn áp hoàn toàn hiệu ứng co cụm do lực hút bổ sung tạo ra.

Phát hiện mới này trực tiếp tạo ra rào cản cho nhiều lý thuyết mở rộng đang được nghiên cứu hiện nay. Các mô hình dùng để giải thích dữ liệu từ Thiết bị Quang phổ Năng lượng Tối (DESI) đều phải tính đến cơ chế này. Việc giả định lực hút tăng thêm sẽ tự động tạo ra nhiều cấu trúc hơn không còn chính xác. Mọi giả thuyết về tương tác của vật chất tối bắt buộc phải cân bằng giữa hai hiệu ứng trái ngược.

Vật chất tối trong vũ trụ.

Các đợt khảo sát cùng những quan sát thiên văn mới đang dần nâng cao độ chính xác của các phép đo. Việc so sánh dữ liệu thực tế với các mô hình lý thuyết sẽ giúp thu hẹp phạm vi các lực ẩn. Sự bất đồng nhỏ giữa các quan sát và mô hình chuẩn tiếp tục thúc đẩy giới khoa học tìm kiếm câu trả lời. Đúng như tác giả Zachary Weiner nhận định, vũ trụ luôn tinh vi hơn nhiều so với trí tưởng tượng của con người.