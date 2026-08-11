Có nên nâng cấp từ Galaxy Z Fold7 lên Galaxy Z Fold8 Ultra?

Galaxy Z Fold7 được bán từ tháng 7/2025 và hiện tại chỉ còn 39,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Bản 512 GB có giá 42,49 triệu đồng.

Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold7 (phải).

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra lên kệ từ ngày 7/8 với giá 48,49 triệu đồng cho bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Bản 512 GB có giá 54,49 triệu đồng, bản 1 TB với RAM 16 GB lên tới 66,49 triệu đồng.

Như vậy, với cùng dung lượng 256 GB, người dùng phải trả thêm 9 triệu đồng cho Fold8 Ultra. Hãy cùng đi vào so sánh chi tiết 2 mẫu điện thoại màn hình gập này.

Màn hình sáng hơn, nếp gấp mờ hơn

Về thiết kế tổng thể, Fold8 Ultra không tạo ra thay đổi quá lớn so với Fold7. Hình dáng và kích thước hai máy khá tương đồng. Tuy nhiên, phụ kiện bảo vệ của Fold7 không thể sử dụng hoàn toàn tương thích với Fold8 Ultra.

Sự khác biệt giữa 2 sản phẩm không quá lớn.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở công nghệ màn hình Flex Titanium trên Z Fold8 Ultra. Samsung sử dụng cấu trúc mới nhằm tăng độ bền và giảm nếp gấp ở chính giữa màn hình. Nếp gấp chưa biến mất hoàn toàn nhưng khó nhận thấy hơn đáng kể so với Fold 7.

Khả năng hiển thị ngoài trời cũng được cải thiện. Cả hai đều có độ phân giải cao và tần số quét thích ứng 1-120 Hz nhưng Fold8 Ultra đạt độ sáng tối đa 2.687 nit, cao hơn mức 2.245 nit của Fold7. Lớp phủ chống phản chiếu mới cũng giúp giảm hiện tượng lóa khi sử dụng dưới ánh sáng mạnh.

Snapdragon mới giúp hiệu năng tăng rõ rệt

Fold8 Ultra là mẫu Galaxy Z Fold đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy được tùy biến riêng. Trong khi đó, Fold7 sử dụng Snapdragon 8 Elite tiêu chuẩn.

Sự khác biệt thể hiện rõ qua các bài kiểm tra hiệu năng. Với Geekbench 6, Fold8 Ultra đạt 3.733 điểm đơn nhân và 11.457 điểm đa nhân, cao hơn so với số điểm 3.052 và 9.735 của Fold7.

Galaxy Z Fold7 dày hơn.

Ở bài kiểm tra đồ họa 3DMark Solar Bay Unlimited, Fold8 Ultra đạt 12.950 điểm, tốc độ trung bình 49,24 fps. Fold7 đạt 10.912 điểm và 41,21 fps. Trong bài kiểm tra AI của Geekbench, hai thiết bị lần lượt đạt 71.715 và 59.663 điểm.

Với người thường xuyên đa nhiệm, chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao, đây là một trong những khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai thế hệ.

Camera cải thiện nhưng chưa toàn diện

Cả hai máy đều có camera chính 200 MP, camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x và hai camera selfie 10 MP, bố trí trên hai màn hình.

So sánh ảnh chụp giữa 2 thiết bị.

Fold8 Ultra được nâng cấp camera góc siêu rộng lên 50 MP nhưng sự khác biệt trong ảnh góc rộng ban ngày không quá rõ rệt. Camera chính 200 MP đem lại hình ảnh nhiều chi tiết hơn trên Fold8 Ultra trong khi khả năng chụp đêm cũng được cải thiện đáng kể với hình ảnh sáng và rõ hơn.

So sánh ảnh chụp giữa 2 thiết bị.

Ngược lại, camera tele 3x vẫn là điểm yếu. Chất lượng ảnh ở mức 3x trên cả hai thiết bị chưa thực sự thuyết phục và khi tăng lên zoom 10x, khoảng cách với những smartphone cao cấp có hệ thống camera mạnh hơn càng rõ.

Camera selfie và chế độ chân dung cũng không tạo ra khác biệt lớn giữa hai thế hệ.

Pin và sạc là nâng cấp đáng giá nhất

Một trong những thay đổi rõ ràng nhất nằm ở pin. Galaxy Z Fold8 Ultra sử dụng pin silicon-carbon 5.000 mAh, lớn hơn đáng kể so với viên pin 4.400 mAh trên Fold7.

Trong bài kiểm tra duyệt web qua mạng 5G cho đến khi cạn pin, Fold8 Ultra đạt 14 giờ 33 phút trong khi Fold7 đạt 10 giờ 44 phút. Chênh lệch gần 4 giờ giúp thế hệ mới có khả năng đáp ứng một ngày sử dụng thuận lợi hơn.

Màn hình của Galaxy Z Fold8 Ultra (màu hồng) sáng hơn.

Tốc độ sạc có dây cũng tăng từ 25 W lên 45 W trên Galaxy Z Fold8 Ultra. Qua kiểm tra, Fold8 Ultra có thể sạc được 76% pin sau 30 phút, nhiều hơn so với 54% của Fold7. Ngoài ra, chiếc Galaxy Z Ultra mới còn có khả năng sạc không dây tăng thêm 5 W, đạt tối đa 20 W Qi2.

Màn hình của Galaxy Z Fold 8 Ultra (màu hồng) có nếp nhăn mờ hơn.

Với người đang sử dụng Fold7, những thay đổi về pin, sạc, hiệu năng và khả năng chống phản chiếu của màn hình là những yếu tố thực tế nhất để Samfan cân nhắc nâng cấp lên Galaxy Z Fold8 Ultra. Trong khi đó, nếu người dùng ưu tiên tiết kiệm chi phí và có thể mua Fold7 với mức giảm giá đáng kể, thế hệ cũ vẫn đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu sử dụng điện thoại màn hình gập.