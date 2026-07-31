Galaxy Z Fold 8 sở hữu tính năng mọi mẫu điện thoại gập nên có

Những chiếc điện thoại gập đang ngày càng thu hút sự chú ý trên thị trường công nghệ nhờ vào tính linh hoạt trong trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng hai màn hình với các tỷ lệ khung hình khác nhau đôi khi gây ra một số bất tiện mà các nhà sản xuất cần khắc phục.

Mới đây, Samsung đã giới thiệu một cải tiến đáng chú ý cho dòng điện thoại gập mới của hãng. Cụ thể, mẫu Galaxy Z Fold 8 giờ đây có khả năng tự động mở khóa xoay màn hình khi người dùng sử dụng màn hình bên trong. Tính năng khóa hướng màn hình thường được nhiều người dùng kích hoạt để tránh tình trạng máy tự động xoay ngang ngoài ý muốn, đặc biệt khi cầm máy ở các tư thế khác nhau.

Tuy nhiên, với một thiết bị màn hình gập theo dạng quyển sách, nhu cầu xoay ngang màn hình bên trong thường cao hơn, tương tự như một chiếc máy tính bảng thu nhỏ. Người dùng thường muốn tận dụng chiều rộng màn hình để xem video, chơi game hoặc xử lý công việc. Trước đây, nhiều người phải tự thiết lập các thao tác tự động hóa để máy tự mở khóa xoay khi mở máy. Giờ đây, tính năng này đã được tích hợp sẵn vào thế hệ điện thoại gập mới.

Theo 9to5Google, Galaxy Z Fold 8 có khả năng tự động ghi nhớ cài đặt khóa xoay trên từng màn hình một cách độc lập. Nếu người dùng thiết lập khóa xoay ở màn hình phụ bên ngoài nhưng để mở tự do ở màn hình chính bên trong, điện thoại sẽ ghi nhớ chính xác trạng thái đó. Thao tác chuyển đổi diễn ra mượt mà ngay khi gập hoặc mở máy.

Đây thực chất là một phần mặc định trong giao diện mới và có thể sẽ được cập nhật cho các thế hệ cũ hơn trong thời gian tới. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng nó mang lại giá trị trải nghiệm thực tế rất lớn cho người dùng.