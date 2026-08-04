Samsung phá kỷ lục 7 năm nhờ sức hút của Galaxy Z Fold8

Dòng sản phẩm Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8 của Samsung đã thiết lập một kỷ lục mới về số lượng đơn đặt trước tại Hàn Quốc, với 1,44 triệu đơn vị được đặt chỉ trong vòng một tuần kể từ ngày 28.7 đến 3.8. Đây là con số vượt xa kỷ lục trước đó của Galaxy Note10 vào năm 2019, khi chỉ có 1,38 triệu chiếc được đặt trong 11 ngày.

Galaxy Z8 series đã nhận được sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Samsung.

Dòng Galaxy Z8 không chỉ vượt qua kỷ lục của Galaxy Note10 mà còn đánh bại con số 1,35 triệu chiếc đặt trước của dòng Galaxy S26, và gấp đôi tổng số 1,04 triệu đơn đặt trước của Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 trong năm ngoái. Điều đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dòng điện thoại gập mà Samsung đã đầu tư nhiều năm để phát triển.

Để có thể hình dung sức hút của Galaxy Z Fold8, con số nói trên có nghĩa cứ sau mỗi phút, Samsung bán ra 140 chiếc Galaxy Z Fold8 trong giai đoạn đặt trước.

Trong số các sản phẩm mới, Galaxy Z Fold8 đang dẫn đầu doanh số với khoảng 70% tổng số đơn đặt trước. Màu sắc được ưa chuộng cho phiên bản tiêu chuẩn là Kem và Than chì, trong khi phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra thu hút người tiêu dùng với màu Than chì và Tím.

Công ty đã thành công trong việc đưa smartphone gập đến người tiêu dùng.

Đối với Galaxy Z Flip8, màu Hồng và Kem chiếm ưu thế, cùng với các màu độc quyền trên Samsung.com như Xanh lá cây nhạt và Xanh bạc hà cũng được yêu thích.

Samsung cho rằng sự thành công này đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự thay đổi về nhân khẩu học. Khoảng một nửa số khách hàng đặt trước sản phẩm trên Samsung.com thuộc nhóm tuổi từ 10 đến 30. Công ty cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ màn hình 4:3 mới và ngôn ngữ thiết kế được làm mới của Galaxy Z Fold8 đã thu hút mạnh mẽ người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi.