Khoảnh khắc cuối cùng của Jensen Huang tại Nvidia: “Sao cũng được, tôi không quan tâm”

Sau nhiều tuần chịu áp lực ngày càng lớn liên quan đến các cáo buộc ngoại tình và những câu hỏi xoay quanh một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp của Trung Quốc, ông Jensen Huang được cho là ngày càng thu mình, đáp lại những người xung quanh bằng hai cụm từ ngắn: “Sao cũng được” và “Tôi không quan tâm”.

Một bài viết chi tiết của Bloomberg về những sự kiện dẫn đến việc ông rời đi đã phác họa hình ảnh đáng chú ý về một nhà lãnh đạo từng nổi tiếng với năng lượng và khả năng kiểm soát mọi việc, nhưng dường như đã chuyển sang trạng thái chấp nhận từ bỏ.

Những người am hiểu tình hình nói với Bloomberg rằng, Huang cũng trở nên vô cùng khắt khe với chính bản thân mình, thậm chí được cho là đã tự mô tả mình bằng cụm từ “một kẻ khốn nạn”.

Những phát ngôn này đánh dấu sự tương phản rõ rệt với phong cách lãnh đạo đã định hình suốt 33 năm ông làm việc tại Nvidia. Nổi tiếng với tinh thần làm việc không ngừng nghỉ và sự chú ý đặc biệt đến từng chi tiết, ông Huang từng giám sát chặt chẽ mọi thứ, từ quá trình phát triển chip đến chế độ đãi ngộ của những nhân viên cấp thấp.

Ông Jensen Huang.

Những cáo buộc liên tiếp trên truyền thông

Cuộc khủng hoảng ban đầu tập trung vào mối quan hệ được cho là giữa Huang và Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với mạng lưới tình báo Bắc Kinh.

Những cáo buộc này làm dấy lên lo ngại về các hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Nvidia giữ vị trí trung tâm trong ngành công nghiệp chip AI toàn cầu và Mỹ đang áp đặt các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc.

Ban đầu, hội đồng quản trị công ty bày tỏ sự tin tưởng đối với Huang. Ngày 8/11, Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về những thông tin cho rằng nhà sáng lập công ty đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Hội đồng cho biết không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật thương mại của Nvidia đã bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có.

Trước đó, Huang đã giải thích về những lần tiếp xúc với Alice Huang trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, rằng các tương tác này không khác gì cách ông làm việc với các khách hàng và lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc khác.

“Tất cả đều hoàn toàn bình thường và không có gì bất thường”, ông nói.

Tuy nhiên, Financial Times ngày 6/11 dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin mối quan hệ này mang tính tình cảm.

Lời thừa nhận làm thay đổi cục diện khủng hoảng

Tình hình bước sang bước ngoặt quyết định khi Tim Teter, cố vấn pháp lý trưởng của Nvidia đến nơi ở của Huang để chất vấn ông về những cáo buộc.

Huang đã thừa nhận mối quan hệ này, theo những người am hiểu cuộc trò chuyện.

Sau đó, Teter thông báo với các thành viên hội đồng quản trị rằng vấn đề này không thể tiếp tục bị bỏ qua. Công ty tiếp đó đã thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Trong email gửi nhân viên, Huang thừa nhận hành vi không chung thủy, xin lỗi gia đình và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, tranh cãi tiếp tục leo thang vào ngày 11/11, khi The New York Times đưa tin về một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác được cho là có liên quan đến Kimberly Powell - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Sau đó, một cáo buộc thứ ba xuất hiện, với thông tin cho rằng Huang cũng từng có quan hệ thân mật với một nhân viên khác chưa được nêu danh tính của Nvidia.

Những cáo buộc liên tiếp làm gia tăng áp lực đối với ban lãnh đạo công ty. Hội đồng quản trị tổ chức một cuộc họp, và Huang từ chức sau cuộc thảo luận này.

Phong cách lãnh đạo của Jensen Huang tại Nvidia

Việc Huang rời đi cũng khiến mô hình quản lý tập trung bất thường mà ông xây dựng tại Nvidia trở thành tâm điểm chú ý.

Có khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp với ông, giúp CEO có phạm vi kiểm soát đặc biệt rộng.

Ông cũng yêu cầu nhân viên thường xuyên gửi báo cáo nêu rõ 5 ưu tiên hàng đầu của họ. Những báo cáo này giúp ông giám sát các dự án trên toàn tổ chức và theo dõi công việc của từng nhóm.

Huang nổi tiếng với việc phản hồi những báo cáo này rất nhanh, đôi khi ngay cả vào đêm muộn. Tuy nhiên, những người am hiểu sự việc nói với Bloomberg rằng tốc độ phản hồi của ông đã chậm đi đáng kể khi tranh cãi ngày càng căng thẳng.

Phong cách trực tiếp tham gia vào công việc của Huang là một đặc điểm định hình quá trình phát triển của Nvidia, nhưng đồng thời cũng khiến công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia cá nhân của ông trong các quyết định chiến lược và vận hành.

Người kế nhiệm Jensen Huang tạm thời

Nvidia đã bổ nhiệm Colette Kress, người giữ chức giám đốc tài chính từ năm 2013, làm CEO tạm quyền trong khi hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Kress sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám đốc tài chính song song với trách nhiệm lãnh đạo tạm thời.

Việc Huang rời đi khép lại mối quan hệ gắn bó 33 năm với công ty mà ông đồng sáng lập và chuyển đổi từ một nhà sản xuất chip đồ họa thành thế lực thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán tăng tốc.

Quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Nvidia. Công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11, trong khi các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi sát những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cao nhất có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh và chiến lược dài hạn của công ty.

Nvidia cũng tìm cách trấn an các bên liên quan rằng hoạt động của công ty sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Cổ phiếu Nvidia giảm khi khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng

Tranh cãi cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Theo báo cáo mới nhất, cổ phiếu Nvidia được cho là đã giảm 5,5% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, trong khi giá trị cổ phiếu công ty mất hơn 30% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 10.

Phản ứng của thị trường diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới. Các thỏa thuận tài chính cùng những khoản đầu tư vào nền tảng điện toán đám mây và phòng nghiên cứu đã đưa Nvidia trở thành một nhân tố trung tâm trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo rộng lớn hơn.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi cách quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo ảnh hưởng đến niềm tin đối với công ty, đặc biệt khi Nvidia chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày 17/11.

Những câu hỏi về an ninh quốc gia vẫn còn bỏ ngỏ

Việc Huang từ chức có thể chưa chấm dứt sự giám sát xung quanh mối quan hệ được cho là giữa ông và Alice Huang.

Những cáo buộc đã làm dấy lên các câu hỏi rộng hơn về việc liệu mối quan hệ này có thể khiến những thông tin nhạy cảm liên quan đến công nghệ chip tiên tiến của Nvidia và các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc bị lộ hay không.

Tuy nhiên, các cáo buộc gián điệp và mọi nghi vấn cho rằng Huang tạo điều kiện chuyển giao công nghệ bị hạn chế vẫn chưa được chứng minh.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết, cuộc điều tra sẽ tiếp tục xem xét liệu công ty hoặc các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ có bị xâm phạm hay không.

Đối với công ty, thách thức trước mắt là chứng minh rằng họ có thể duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ và đà tăng trưởng kinh doanh mà không có nhà sáng lập đã định hình bản sắc Nvidia trong hơn ba thập kỷ.

Đối với Huang, việc rời đi đánh dấu cái kết đầy kịch tính cho một trong những nhiệm kỳ lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ.