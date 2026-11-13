Oppo A7 Ultra gây sốc với pin 12000 mAh siêu khủng

Trong khi công chúng đang chờ đợi chiếc Galaxy S27 Ultra với viên pin 5.700 mAh, Oppo đã sẵn sàng ra mắt một mẫu điện thoại sở hữu viên pin lên tới 12.000 mAh.

Hình ảnh tin đồn của Oppo A7 Ultra.

Oppo đang phát triển một mẫu điện thoại mới với viên pin "khủng" 12.000 mAh, một thông số đủ sức khiến cả Apple lẫn Samsung phải e dè. Oppo A7 Ultra dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 12, không chỉ gây ấn tượng mạnh nhờ dung lượng pin vượt trội mà còn hứa hẹn sở hữu nhiều tính năng đáng gờm khác.

Oppo đang phát triển điện thoại với viên pin 12.000 mAh

Tuần trước, một thiết bị của Oppo đã xuất hiện trên hệ thống chứng nhận của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Thiết bị này mang mã model PNC110 và được liệt kê với viên pin dung lượng cực lớn: 12.000 mAh.

Oppo A7 Pro Max.

Hồ sơ chứng nhận cũng bao gồm một số hình ảnh thiết kế, cho thấy diện mạo của thiết bị từ mọi góc độ. Theo các tin đồn, thiết bị này có khả năng chính là Oppo A7 Ultra và dự kiến ​​sẽ được trình làng vào tháng 12.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội Digital Chat Station đã chia sẻ trên Weibo về việc Oppo A7 Ultra dự kiến ​​sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 12, thiết kế trùng khớp với những gì xuất hiện trong tài liệu từ MIIT. Đáng chú ý, chiếc điện thoại này sẽ sở hữu một trong những viên pin lớn nhất trên thị trường hiện nay: viên pin 12.000 mAh nằm gọn bên trong thân máy.

Hình ảnh từ MIIT cho thấy thiết bị có cụm camera lớn, gợi liên tưởng đến thiết kế trên iPhone 17 Pro, Xiaomi 18 Pro, dòng Honor 700, v.v.

Thiết kế này cũng có sự tương đồng rõ rệt với mẫu Oppo A7 Pro Max vừa ra mắt gần đây.

Thông số kỹ thuật, tính năng và khả năng phát hành toàn cầu của Oppo A7 Ultra

Oppo A7 Ultra sắp tới sẽ là sản phẩm bổ sung vào dòng sản phẩm của Oppo, bên cạnh mẫu Oppo A7 Pro Max đã được đề cập trước đó. Sản phẩm này đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8 và cũng đã có mặt trên thị trường quốc tế vào tháng 9.

Galaxy S27 Ultra sẽ có viên pin 5700 mAh.

Điều này mang đến hy vọng rằng chúng ta có thể thấy chiếc điện thoại với viên pin khổng lồ 12.000 mAh này xuất hiện trên toàn cầu.

Về thông số kỹ thuật, dựa vào các hình ảnh từ MIIT, Oppo A7 Ultra sẽ có hệ thống camera AI "AI Camera System" với ba camera. Khả năng cao là sản phẩm cũng sẽ dùng con chip tương tự như Oppo A7 Pro Max tầm trung.

Apple và Samsung nên chú ý

Trong khi các flagship smartphone như Galaxy hay iPhone vẫn đang chật vật với dung lượng pin hạn chế, các mẫu điện thoại từ khu vực Viễn Đông đã đạt tới mức dung lượng pin gấp đôi ngay cả trên các dòng smartphone tầm trung.

Oppo A7 Pro Max sẽ có pin 12,000 mAh.

Chiếc Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ trang bị viên pin 5.700 mAh và là mẫu S Ultra đầu tiên sử dụng công nghệ pin silicon-carbon nhưng mức dung lượng này vẫn còn khá khiêm tốn.

Tất nhiên, Apple và Samsung đang làm rất tốt trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu suất nhưng với dung lượng 12.000 mAh, thiết bị này chắc chắn sẽ vượt xa mọi mẫu iPhone và Galaxy.

Trong khi đó, RedMagic 11 Pro có viên pin 7.500 mAh, OnePlus đã ra mắt OnePlus 16 với viên pin 9.000 mAh, còn Xiaomi 18 Pro Max cũng sở hữu viên pin lên tới 8.000 mAh. Với chiếc điện thoại sở hữu viên pin 12.000 mAh sắp tới, Oppo có thể sẽ giải quyết triệt để nỗi lo về pin của người dùng.