YouTuber chế tạo nhà nổi siêu nhỏ, vượt gần 20 km trên sông trong 3 ngày

YouTuber người Mỹ David Rule gây chú ý khi tự chế tạo một ngôi nhà nổi dài chưa đến 2,5 m nhưng có đủ bếp, tủ lạnh và bồn rửa. Đáng ngạc nhiên, anh còn sử dụng công trình này để thực hiện chuyến hành trình dài gần 20 km trên sông trong 3 ngày.

Ngôi nhà nổi dài chưa đến 2,5 m, có đủ tiện nghi sinh hoạt

Theo trang Dexerto, cuối tháng 10/2026, David Rule - một YouTuber sở hữu gần 885.000 người theo dõi, đã giới thiệu công trình mới nhất của mình: một ngôi nhà nổi siêu nhỏ có thể đặt gọn trong thùng xe bán tải.

Anh đặt tên cho công trình là "Tinytanic", lấy cảm hứng từ tên con tàu Titanic nổi tiếng, đồng thời kết hợp với từ "tiny" (nhỏ bé) trong tiếng Anh.

Ngôi nhà nổi có chiều dài khoảng 2,44 m, rộng 1,07 m và chiều cao bên trong chỉ khoảng 1,07 m. Với kích thước này, người sử dụng có thể ngồi hoặc nằm bên trong nhưng không thể đứng thẳng. Phần lớn kết cấu được làm từ gỗ tuyết tùng, gỗ thông và ván ép, giúp giảm trọng lượng và phù hợp với không gian hạn chế.

Dù nhỏ nhưng ngôi nhà này vẫn đáp ứng được các tiện ích cơ bản.

Dù diện tích nhỏ, David Rule vẫn cố gắng bố trí những tiện nghi cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Bên trong có một bếp ăn, tủ lạnh mini và bồn rửa. Nam YouTuber thậm chí đã sử dụng bếp để tự chuẩn bị thức ăn trong chuyến đi.

Theo David Rule, ngôi nhà nổi được thiết kế dựa trên việc ưu tiên khả năng sử dụng thay vì vẻ ngoài cầu kỳ. Anh cho rằng người sử dụng hoàn toàn có thể sinh hoạt trong không gian này, miễn là chấp nhận sự chật chội.

Điểm đặc biệt của Tinytanic là khu vực điều khiển được bố trí ở phía sau. Đây cũng là vị trí hiếm hoi mà David Rule có thể đứng thẳng khi vận hành phương tiện. Tận dụng khoảng không gian nhỏ này, anh còn có thể đứng câu cá trong lúc di chuyển trên sông.

David Rule gọi Tinytanic là công trình kỳ quặc nhất mà mình từng thực hiện. Tuy nhiên, thay vì chỉ chế tạo để trưng bày hoặc quay video giới thiệu, anh quyết định kiểm tra khả năng vận hành của ngôi nhà nổi bằng một chuyến đi thực tế.

Vượt gần 20 km trên sông bằng ngôi nhà nổi tự chế

Sau khi hoàn thiện Tinytanic, David Rule quyết định đưa công trình đến bang Washington (Mỹ) để thử nghiệm khả năng vận hành trên sông Pend Oreille.

Chuyến đi bắt đầu gần khu vực Metaline Falls, với đích đến là thác Peewee Falls, cách điểm xuất phát khoảng 19,3 km. Nam YouTuber mất tổng cộng 3 ngày để hoàn thành hành trình.

Anh tự mình thử nghiệm trên sông.

Đáng chú ý, Tinytanic không chỉ đơn thuần nổi trên mặt nước mà còn được trang bị hệ thống động cơ điện để di chuyển. Trên mái nhà có hai tấm pin năng lượng mặt trời công suất 100 W mỗi tấm, kết hợp với bộ pin lưu trữ để cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng, quạt thông gió và động cơ.

Tuy nhiên, hành trình không hoàn toàn thuận lợi. Thời tiết nhiều mây khiến việc sạc pin bằng năng lượng mặt trời bị hạn chế, trong khi động cơ liên tục tiêu thụ điện năng. Để tiết kiệm năng lượng, David Rule phải giảm thời gian sử dụng động cơ và tận dụng dòng chảy tự nhiên của con sông.

Trong suốt chuyến đi, anh vẫn duy trì những sinh hoạt cơ bản như nấu ăn, nghỉ ngơi và câu cá. Ban đêm, anh ngủ bên trong khoang gỗ chật hẹp, còn ban ngày điều khiển phương tiện vượt qua những đoạn sông nằm giữa núi rừng. Dù không gian hạn chế, Tinytanic vẫn duy trì khả năng nổi ổn định và hoàn thành hành trình như kế hoạch.

Trước dự án này, David Rule từng gây chú ý khi chế tạo một ngôi nhà siêu nhỏ có tường cao khoảng 76 cm và phần mái chỉ cao khoảng 30 cm. Điều bất ngờ là ngôi nhà này vẫn được bố trí giường ngủ, phòng tắm và khu vực bếp để phục vụ những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Mặc dù thường giới thiệu các công trình của mình là nhỏ nhất thế giới, David Rule chưa được Guinness World Records chính thức công nhận những danh hiệu này. Dẫu vậy, các sản phẩm sáng tạo của anh vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem nhờ thiết kế độc đáo và khả năng ứng dụng thực tế.