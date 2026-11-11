Galaxy S27 lộ toàn bộ thông số camera, S27 Ultra nâng cấp mạnh

Dù vẫn còn ít nhất 2-3 tháng trước khi Samsung chính thức công bố dòng Galaxy S27, gần như toàn bộ thông tin quan trọng về bốn mẫu điện thoại Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra đã bắt đầu xuất hiện. Từ thiết kế, cấu hình cho đến phần cứng camera, nhiều chi tiết được cho là đã gần như hoàn thiện.

Mẫu điện thoại nhỏ gọn Galaxy S27 Pro có thể sẽ thành công hơn so với phiên bản S27 có kích thước tương đương. Ảnh: Android Headlines

Đáng chú ý, những thông số camera mới nhất vừa được một trang tin chuyên theo dõi Samsung tiết lộ. Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S27 Ultra sẽ tiếp tục là mẫu máy được đầu tư mạnh nhất về nhiếp ảnh, trong khi Galaxy S27 Pro chưa thực sự thể hiện được vị thế của một phiên bản cao cấp.

Galaxy S27 Pro: Phiên bản cao cấp nhưng camera chưa thực sự nổi bật

Samsung được cho là đặt nhiều kỳ vọng vào Galaxy S27 Pro, mẫu điện thoại mới lần đầu xuất hiện trong dòng sản phẩm flagship của hãng. Với vị trí nằm giữa Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Ultra, thiết bị được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm cao cấp nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn.

Tuy nhiên, xét riêng hệ thống camera, Galaxy S27 Pro có thể chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn so với những mẫu máy khác.

Theo các thông tin rò rỉ, điện thoại sẽ sở hữu cụm ba camera sau, gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Điểm đáng chú ý là camera chính 200MP nhiều khả năng sử dụng cảm biến Samsung S5KHP6, giống với Galaxy S27 Ultra. Đây là tin tốt đối với những người yêu thích nhiếp ảnh nhưng muốn sở hữu một chiếc smartphone nhỏ gọn hơn.

Camera góc siêu rộng 50MP trên hai phiên bản Pro và Ultra cũng được cho là giống nhau. Tuy nhiên, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn vượt trội ở khả năng zoom nhờ hệ thống ống kính tele tiên tiến hơn.

Trong khi đó, camera tele 10MP sử dụng cảm biến Samsung S5K3LD trên Galaxy S27 Pro có phần khiêm tốn so với định vị của một mẫu smartphone siêu cao cấp, đặc biệt khi máy được cho là sở hữu màn hình 6,4 inch.

Ở mặt trước, Galaxy S27 Pro có thể được trang bị camera selfie 16MP Samsung S5K2P5, tương tự Galaxy S27 Ultra. Nhìn chung, thiết bị có một số lợi thế về camera so với dòng Galaxy S27 tiêu chuẩn, nhưng chưa đủ khác biệt để được xem là một chiếc điện thoại chuyên về nhiếp ảnh.

Galaxy S27 Ultra: Nâng cấp camera chính, tiếp tục tham vọng dẫn đầu

Galaxy S27 Ultra được dự đoán sẽ có những nâng cấp đáng chú ý hơn, dù Samsung có thể loại bỏ một camera so với thế hệ tiền nhiệm.

Mẫu Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Ảnh: TheGalox/X

Cụ thể, hệ thống camera sau của máy được cho là sẽ không còn camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Đây là điểm có thể khiến một số người dùng thất vọng, bởi khả năng zoom ở các tiêu cự khác nhau vốn là một trong những lợi thế của dòng Galaxy Ultra.

Dù vậy, Samsung được cho là sẽ tập trung cải thiện chất lượng các cảm biến còn lại.

Camera chính 200MP trên Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng được nâng cấp so với cảm biến 200MP trên Galaxy S26 Ultra. Kết hợp với camera góc siêu rộng 50MP và camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x, thiết bị vẫn có đầy đủ cơ sở để cạnh tranh danh hiệu smartphone chụp ảnh tốt nhất thế giới vào đầu năm 2027.

Hiện chưa rõ Samsung sẽ lựa chọn chính xác cảm biến nào cho camera góc siêu rộng và camera tele tiềm vọng. Hai ứng viên đang được cân nhắc là cảm biến S5KJN3 do Samsung tự sản xuất và IMX855 của Sony.

Dù lựa chọn phương án nào, Galaxy S27 Ultra vẫn được kỳ vọng mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội trong nhiều điều kiện chụp thực tế, từ phong cảnh, chân dung đến chụp vật thể ở khoảng cách xa.

Camera selfie cũng không bị bỏ quên. Máy dự kiến sử dụng cảm biến Samsung S5K2P5 độ phân giải 16MP, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm chụp ảnh và gọi video.

Galaxy S27 và S27 Plus có camera gần như không thay đổi

Nếu Galaxy S27 Pro được kỳ vọng trở thành nhân tố mới trong danh mục flagship của Samsung, hai phiên bản Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus lại đang đối mặt với nguy cơ thiếu sức hút do hệ thống camera gần như không thay đổi.

Theo thông tin rò rỉ, Samsung có thể giữ nguyên toàn bộ phần cứng camera của hai mẫu máy này so với thế hệ tiền nhiệm.

Cụ thể, cả Galaxy S27 và S27 Plus dự kiến tiếp tục sử dụng camera chính 50MP với cảm biến Samsung S5KGNG hoặc Sony IMX955. Camera góc siêu rộng có độ phân giải 12MP, sử dụng cảm biến Sony IMX564. Trong khi đó, camera tele 10MP với khả năng zoom quang học 3x sẽ dùng cảm biến Samsung S5K3K1.

Đáng thất vọng hơn, camera selfie 12MP cũng có thể được giữ nguyên, với hai lựa chọn cảm biến Samsung S5K3LU hoặc Sony IMX874.

Điều này đồng nghĩa người dùng Galaxy S27 và S27 Plus có thể không nhận được những cải thiện đáng kể về phần cứng nhiếp ảnh khi nâng cấp từ thế hệ trước.

Tất nhiên, việc giữ nguyên cảm biến không đồng nghĩa chất lượng ảnh chắc chắn không thay đổi. Samsung vẫn có thể cải thiện khả năng xử lý hình ảnh thông qua thuật toán, phần mềm và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên thông số phần cứng hiện tại, hai mẫu máy này chưa cho thấy bước tiến đáng kể.

Nhìn tổng thể, những thông tin rò rỉ cho thấy Samsung có thể đang điều chỉnh chiến lược phân cấp sản phẩm trong dòng Galaxy S27.

Chiến lược này có thể giúp Samsung tạo thêm lý do để người dùng lựa chọn các phiên bản đắt tiền hơn. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về giá trị nâng cấp của Galaxy S27 và S27 Plus, đặc biệt nếu giá bán tiếp tục tăng.