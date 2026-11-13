HOT: Samsung sắp tung smartphone có màn hình trượt

Theo tin đồn mới nhất, Samsung đang phát triển một chiếc điện thoại Galaxy với màn hình có thể trượt ra, có thể mang tên Galaxy Z Roll. Trong suốt năm qua, hãng đã âm thầm nộp các bằng sáng chế cho thiết bị này, thậm chí tên gọi đó cũng đã được đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021.

Chiếc điện thoại màn hình "cuộn"

Cụ thể, nguồn tin IceUniverse đã chia sẻ các hình ảnh mô phỏng (concept) về Galaxy Z Roll. Hai hình ảnh cho thấy thiết bị ở hai trạng thái: khi cuộn lại và khi mở rộng. Ở trạng thái mặc định, máy có hình dáng vuông vắn, nhỏ gọn; khi mở rộng, màn hình sẽ kéo dài ra để trở thành một chiếc điện thoại thông minh với kích thước tiêu chuẩn. Người dùng có thể trượt màn hình bằng tay hoặc chỉ cần nhấn một nút để mở rộng.

Ảnh concept Galaxy Z Roll.

Nhìn từ phía sau, 2 nửa của điện thoại trượt lên nhau để thay đổi kích thước màn hình. Ngoài ra, điện thoại còn có một phần khoét trống, có lẽ là không gian cho cụm camera khi chúng bị che khuất bởi tấm ốp lưng.

Thiết kế mở ra những khả năng mới cho giao diện người dùng

Bên trong, màn hình sẽ được cuộn lại ở phần đáy máy; khi kích hoạt, màn hình sẽ bung ra – giống như cách kéo giấy từ một cuộn giấy. Cơ chế trượt này được vận hành bằng động cơ nên người dùng không cần phải dùng tay kéo thủ công.

Thiết kế này giúp điện thoại dễ dàng bỏ vừa các túi quần nhỏ hoặc sử dụng bằng một tay trong khi vẫn có thể mở rộng thành màn hình kích thước đầy đủ bất cứ khi nào cần. Đây cũng chính là điểm thu hút cốt lõi của dòng Galaxy Z Flip8 và các thế hệ tiền nhiệm nên có khả năng Galaxy Z Roll sẽ thu hút cùng phân khúc khách hàng đó.

Điểm đặc biệt của Galaxy Z Roll nằm ở sự liền mạch trong quá trình biến đổi. Samsung có thể tận dụng ưu điểm này để giới thiệu các giao diện mới phù hợp với kiểu dáng độc đáo đó. Ngay trong tháng trước, hãng đã nộp bằng sáng chế cho một giao diện có khả năng hiển thị thông tin đã lưu hoặc các thông báo dựa trên độ mở rộng của màn hình.

Samsung đang thực sự nghiêm túc với dự án này

Tất nhiên, một thiết kế mới lạ cũng đi kèm với những thách thức về kỹ thuật, đặc biệt là độ bền và thời lượng pin. Các bằng sáng chế của Samsung cho thấy hãng có lẽ đã giải quyết được phần lớn những vấn đề đó.

Hình ảnh bằng sáng chế liên quan tới smartphone có màn hình trượt của Samsung.

Theo các báo cáo, bộ phận phát triển màn hình của Samsung đã nghiên cứu màn hình cuộn trong gần một thập kỷ, vì vậy nhiều vướng mắc kỹ thuật đã được khắc phục. Trên mẫu Galaxy Z Roll, Samsung đã gia cố các cơ chế trượt bằng hệ thống thanh ray bảo vệ tinh vi, đồng thời đặt một mạng lưới các “phiến đỡ” phía sau lớp màn hình mỏng manh để tạo sự nâng đỡ.

Tuy nhiên, các cơ chế trượt được gia cố này lại chiếm mất không gian vốn dành cho pin. Giải pháp của Samsung có thể nằm ở công nghệ pin silicon-carbon mới, cho phép tăng dung lượng pin trong cùng một không gian hạn chế.

Galaxy Z Roll.

Các nguồn tin chưa đề cập đến ngày ra mắt cụ thể của Galaxy Z Roll. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về chiếc điện thoại màn hình cuộn đầu tiên của Samsung trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.