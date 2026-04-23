Chọn sai máy giặt có thể “đốt tiền điện” mỗi tháng

Theo báo cáo của Energy Saving Trust, việc kết hợp máy giặt với máy sấy quần áo và máy rửa chén có thể chiếm khoảng 14% hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình. Chính vì vậy, khả năng tiết kiệm điện của những thiết bị này rất được người tiêu dùng quan tâm khi mua sắm.

Hiểu đúng về máy giặt để tránh hóa đơn điện nước tăng vọt.

Trên thị trường máy giặt hiện nay, có 2 loại chính: cửa trên và cửa trước. Mặc dù sự khác biệt giữa hai loại này khá rõ ràng, nhưng ít ai biết rằng chúng không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy mà còn có sự khác biệt lớn về mức tiêu thụ nước và năng lượng.

Cụ thể, máy giặt cửa trước thường sử dụng ít nước và năng lượng hơn so với máy giặt cửa trên. Nguyên nhân là do cách thức hoạt động khác nhau: máy giặt cửa trước chỉ cần một lượng nước thấp hơn chiều cao cửa máy, trong khi máy giặt cửa trên thường phải đổ đầy nước và sử dụng cánh quạt để di chuyển quần áo.

Máy giặt và bài toán điện nước

Theo Consumer Reports, máy giặt cửa trước có thể tiêu tốn khoảng 30 lít nước cho mỗi chu trình, trong khi máy giặt cửa trên có thể tiêu tốn tới 170 lít nước, tương đương gấp gần 6 lần. Tuy nhiên, sự khác biệt này có thể thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất của từng loại máy. Trung bình, máy giặt cửa trước sử dụng khoảng 38 lít nước, trong khi máy giặt cửa trên sử dụng khoảng 76 lít nước. Các mẫu máy giặt cửa trên hiệu suất cao mới có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ nước, chỉ còn khoảng 50 lít.

Máy giặt cửa trước được cho là tiết kiệm điện và nước hơn loại cửa trên.

Về mức tiêu thụ điện năng, máy giặt cửa trên có thể tiêu thụ tới 1,5 kWh mỗi chu trình, trong khi máy giặt cửa trước chỉ tiêu thụ khoảng 1,0 kWh. Tuy nhiên, con số này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như việc giặt nước nóng hay lạnh. Nhìn chung, máy giặt cửa trước thường tiết kiệm nước và điện hơn, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Cách sử dụng máy giặt cũng là yếu tố quyết định quan trọng.

Các mẫu máy giặt tiết kiệm nước hiện nay thường được trang bị cảm biến giúp điều chỉnh lượng nước phù hợp cho từng chu trình giặt. Theo Vinnie Campo, CEO của Haven Energy, việc đun nóng nước chiếm khoảng 90% năng lượng tiêu thụ trong một chu trình giặt nước nóng. Máy giặt cửa trên thường tiêu thụ nhiều năng lượng hơn do cần nhiều nước hơn, dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng của bình nước nóng tăng cao.

Tuy nhiên, trong các thử nghiệm giặt lạnh, máy giặt cửa trên có thể tiêu thụ ít năng lượng hơn vì chúng hoàn thành chu trình nhanh hơn. Cuối cùng, sự lựa chọn giữa hai loại máy giặt này phụ thuộc vào nhu cầu và cách sử dụng của từng gia đình.