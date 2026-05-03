Vì sao máy giặt có cửa kính còn máy rửa bát thì không?

Chúng ta thường chú ý đến vai trò các thiết bị gia dụng như máy giặt và máy rửa bát trong nhà mà không biết đến lịch sử phát triển của chúng, vốn dẫn đến những thiết kế khác biệt.

Máy giặt có cửa sổ kính để theo dõi quá trình giặt.

Máy giặt và máy rửa bát đều có khả năng sử dụng nước nóng để khử trùng đồ dùng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn. Tuy nhiên, trong khi máy rửa bát “khóa” bát đĩa tại chỗ, lồng giặt của máy giặt lại cho phép quần áo tự do di chuyển. Đây là lý do tại sao máy giặt thường có cửa sổ trong suốt, vốn giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình giặt, đặc biệt ở những mẫu máy đời đầu thiếu công nghệ tiên tiến.

Lịch sử tạo ra sự khác biệt giữa máy giặt và máy rửa bát

Quay trở lại với lịch sử của máy giặt, vốn bắt đầu từ năm 1691 khi một người Anh được cấp bằng sáng chế cho thiết bị “Máy giặt và vắt”. Đến năm 1851, nhà phát minh người Mỹ James King đã giới thiệu chiếc máy giặt “hiện đại” đầu tiên với lồng giặt quay bằng tay nhằm cho phép người dùng dễ dàng theo dõi quá trình giặt.

Ngược lại, máy rửa bát có nguồn gốc từ năm 1850 với thiết kế cơ khí của Joel Houghton. Mặc dù không thành công, nhưng nó đã mở đường cho những cải tiến sau này. Năm 1886, Josephine Garis Cochran đã phát minh ra máy rửa bát “hiện đại” đầu tiên, sử dụng áp lực nước để làm sạch bát đĩa.

Nhưng điều đó lại không xảy ra với máy rửa bát.

Một lý do kỹ thuật khiến máy rửa bát không có cửa sổ nằm ở kích thước nhỏ gọn của nó, vốn hạn chế việc bố trí các tính năng như ngăn đựng chất tẩy rửa. Nếu thiết kế có cửa sổ, điều đó có thể gây khó khăn trong việc giữ nhiệt và ngăn rò rỉ.

Trong khi đó, máy giặt được phát triển theo hướng khác. Vào năm 1937, John Chamberlain chế tạo chiếc máy giặt đầu tiên tự động giặt, xả và vắt khô quần áo trong một chu trình duy nhất, đồng thời trang bị cửa sổ để người dùng có thể theo dõi mực nước và tình trạng quần áo bên trong.

Sự khác biệt trong thiết kế giữa máy giặt và máy rửa bát không chỉ phản ánh lịch sử phát triển của chúng mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.