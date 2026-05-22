Máy giặt nhanh xuống cấp chỉ vì một thói quen tưởng tiết kiệm thời gian

Máy giặt là một trong những thiết bị gia dụng thiết yếu trong nhiều gia đình, giúp việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn bằng cách tiết kiệm nước, thời gian và công sức cho người sử dụng. Tuy nhiên, có một lỗi phổ biến mà nhiều người thường mắc phải khi sử dụng máy giặt, đó là cho quá nhiều quần áo vào lồng giặt. Lỗi này không chỉ có thể làm hỏng máy mà còn khiến quần áo không được giặt sạch đúng cách.

Quá tải lồng giặt được xem là một vấn đề thường gặp. Mỗi máy giặt đều có giới hạn trọng lượng cho lượng quần áo có thể cho vào, thường dao động từ 6,5 đến 10 kg. Việc vượt quá giới hạn này có thể gây hư hỏng cho máy.

Khi mua máy giặt mới, người dùng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để biết tải trọng tối đa được khuyến nghị cho các loại vải khác nhau. Một số sách hướng dẫn cũng cung cấp thông tin về tải trọng tối đa cho vải tổng hợp, thường thấp hơn so với vải bền hoặc cotton. Cần lưu ý rằng trọng lượng được ghi trong sách hướng dẫn là trọng lượng của quần áo khô, nhẹ hơn đáng kể so với khi ướt.

Dưới đây là danh sách trọng lượng trung bình theo loại quần áo khô và chất liệu vải mà máy giặt có thể tải nhằm giúp người dùng dễ dàng tính toán mà không cần cân. Ví dụ:

- Ga trải giường bằng cotton: 650 gram

- Khăn tắm nhỏ: 200 gram

- Khăn tắm cỡ lớn: 650 gram

- Áo thun cotton: 200 gram

- Áo thun tổng hợp: 100 gram

- Áo polo cotton: 220-250 gram

- Quần jeans: 550-700 gram

- Áo sơ mi dài tay: 350 gram

- Áo sơ mi ngắn tay: 250 gram

- Một đôi tất: 50 gram

Để tránh tình trạng quá tải, các nhà sản xuất thường khuyến nghị quy tắc 80%. Điều này có nghĩa là chỉ nên cho quần áo vào máy giặt đến 80% dung tích, chừa đủ không gian cho quần áo di chuyển bên trong lồng giặt. Ví dụ, nếu dung tích tối đa của máy giặt là 10 kg, thì chỉ nên cho tối đa 8 kg quần áo vào.

Nếu không muốn tính trọng lượng, người dùng có thể kiểm tra bằng thể tích. Cần có đủ không gian trống để quần áo có thể xoay tự do, thường khoảng cách bằng 4 ngón tay giữa quần áo và khung kim loại là đủ.

Nếu nhồi quá nhiều quần áo vào lồng giặt, các bộ phận của máy có thể bị hư hỏng, đặc biệt là động cơ quay, vốn không được thiết kế để chịu trọng lượng lớn. Hơn nữa, hiệu quả giặt hoặc sấy cũng sẽ giảm sút vì quần áo không thể xoay tròn đúng cách bên trong lồng giặt.

Chính vì vậy, việc sử dụng máy giặt đúng cách không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn đảm bảo quần áo của người dùng luôn được giặt sạch sẽ và bền đẹp.