ĐT Mỹ thắng đậm Paraguay tại World Cup 2026: Mãn nhãn 5 bàn, dân mạng khen "out trình"

Trận mở màn của bảng D tại FIFA World Cup 2026 giữa ĐT Mỹ và Paraguay đã mang đến bữa tiệc bóng đá tấn công hấp dẫn với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên khán đài, đội chủ nhà đã thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng đậm 4 - 1, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

ĐT Mỹ đã có 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Mauricio Pochettino chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân Paraguay. Những pha phối hợp tốc độ của Christian Pulisic, Folarin Balogun cùng các đồng đội khiến hàng thủ đại diện Nam Mỹ nhiều lần rơi vào trạng thái báo động. ĐT Mỹ sớm tạo ra cách biệt an toàn nhờ khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả và những tình huống chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ.

Chỉ sau hiệp một, tuyển Mỹ đã dẫn trước tới 3 bàn. Folarin Balogun tiếp tục chứng minh giá trị trên hàng công khi ghi dấu ấn trong chiến thắng của đội chủ nhà. Đội bóng xứ cờ hoa thể hiện bộ mặt giàu năng lượng, chơi tự tin và tạo ra nhiều pha bóng đẹp mắt trước Paraguay.

Bước sang hiệp hai, Paraguay nỗ lực vùng lên nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Đại diện Nam Mỹ có được bàn thắng danh dự sau một tình huống tận dụng sai lầm của hàng thủ Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không đủ để tạo nên cuộc ngược dòng khi đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận chủ động và khép lại trận đấu với chiến thắng 4 - 1.

Màn trình diễn của ĐT Mỹ trước Paraguay được dân mạng gọi là "out trình".

Trên các nền tảng mạng xã hội, trận đấu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho màn trình diễn của tuyển Mỹ. Một tài khoản bình luận: "Đây là một trong những trận hay nhất của Mỹ trong nhiều năm qua". Người khác nhận xét: "Tốc độ và khả năng phối hợp của họ thực sự khiến Paraguay không kịp trở tay".

Bên cạnh đó, không ít cổ động viên tỏ ra bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu của Paraguay. "Tôi nghĩ Paraguay sẽ phòng ngự tốt hơn, chứ không phải lộn xộn như vậy", một người xem chia sẻ. Trong khi đó, một bình luận khác cho rằng đội bóng Nam Mỹ đã để lộ quá nhiều khoảng trống ở hai biên, tạo điều kiện cho các pha lên bóng tốc độ của đối thủ.

Một chủ đề khác được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều là màn trình diễn của Balogun. Tiền đạo sinh năm 2001 nhận được hàng loạt lời khen sau khi tiếp tục thể hiện phong độ cao. "Balogun đang trở thành vũ khí thực sự của tuyển Mỹ", một tài khoản viết. Một người hâm mộ khác bình luận ngắn gọn: "Nếu giữ được phong độ này, Mỹ hoàn toàn có thể tiến sâu".

Chiến thắng 4 - 1 không chỉ giúp tuyển Mỹ có 3 điểm đầu tiên tại bảng D mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ còn lại là Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang đạt phong độ tốt, đội bóng của HLV Pochettino đang tạo được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.