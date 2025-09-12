Máy giặt sấy đầu tiên có khả năng dùng AI mô phỏng hoạt động giặt tay

Dreame vừa công bố sự gia nhập vào thị trường máy giặt với mẫu máy giặt sấy P5. Sản phẩm này có thiết kế mỏng chỉ 540mm, phù hợp với các tủ kệ tiêu chuẩn 600mm, cùng cửa kính cường lực 520mm mang đến vẻ ngoài hiện đại.

Máy giặt sấy Dreame P5 có thiết kế hiện đại

Máy giặt P5 sử dụng hệ thống sấy ngưng tụ nhanh Cloud Disc, được trang bị tấm ngưng tụ kim loại lớn, giúp tăng diện tích ngưng tụ lên 200% và cải thiện tốc độ sấy khô lên 25%. Đặc biệt, bộ phận sấy có khả năng tự làm sạch bằng dòng nước tốc độ cao, giúp loại bỏ xơ vải và cặn bẩn hiệu quả.

Một trong những điểm nổi bật của P5 là hệ thống mô phỏng giặt tay 4D, với lồng giặt nghiêng 530mm tạo ra chuyển động đa hướng, tăng hiệu quả giặt sạch lên 13% so với lồng giặt thông thường. Máy cũng hỗ trợ công nghệ gia nhiệt theo từng phân đoạn, cho phép xử lý các loại vết bẩn khác nhau: 30°C cho mồ hôi, 40°C cho rượu vang, và 60°C cho dầu mỡ. Đối với các loại vải mỏng như lụa, máy cung cấp chế độ giặt lạnh chuyên biệt.

Sức mạnh của máy đến từ động cơ biến tần truyền động trực tiếp (DD) tích hợp AI, cho phép điều chỉnh chuyển động của lồng giặt với độ chính xác cao, giúp máy hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 45 decibel. Với khả năng giặt 10kg và sấy 6kg, P5 có thể xử lý khối lượng lớn quần áo. Máy còn tích hợp chế độ giặt khử trùng bằng hơi nước ở 60°C, giúp diệt 99.99% vi khuẩn và loại bỏ mạt bụi. Để đảm bảo vệ sinh, thiết bị cũng có chu trình tự làm sạch lồng giặt ở 95°C.

Điểm nhấn của P5 là hệ thống mô phỏng giặt tay 4D

Ngoài ra, P5 còn có các tính năng khác như chế độ giặt AI tự động, đèn chiếu sáng lồng giặt, khóa trẻ em và bảng điều khiển Knob Screen độc đáo. Dreame cung cấp chế độ bảo hành 3 năm cho toàn bộ máy và 10 năm cho động cơ. Sản phẩm Dreame P5 hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử với giá 5.499 tệ (khoảng 20,3 triệu đồng).