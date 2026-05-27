Top 5 máy giặt Inverter lồng ngang dưới 8 triệu đồng được ưa chuộng nhất

Máy giặt lồng ngang ngày càng phổ biến nhờ khả năng giặt sạch sâu, giảm xoắn rối và tiết kiệm nước. Ở tầm giá phổ thông, người dùng vẫn có thể tiếp cận các model đến từ những thương hiệu lớn với công nghệ Inverter giúp tối ưu điện năng và độ bền lâu dài.

Dưới đây là 5 lựa chọn đáng chú ý, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

1. Máy giặt Hitachi Inverter 10.5 kg BD-1054HVOW

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Với khối lượng giặt lên tới 10,5 kg, mẫu máy giặt của Hitachi hướng tới gia đình từ 5–7 người hoặc những hộ có nhu cầu giặt chăn, ga thường xuyên. Điểm đáng chú ý là máy được trang bị nhiều chương trình giặt linh hoạt, giúp xử lý đa dạng chất liệu vải từ đồ mỏng đến đồ dày.

Ngoài ra, công nghệ giặt nước nóng và hơi nước hỗ trợ loại bỏ vi khuẩn, mùi hôi hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ẩm. Tốc độ quay vắt cao - lên tới 1400 vòng/phút của máy giặt cũng giúp quần áo nhanh khô hơn sau mỗi lần giặt.

2. Máy giặt LG Inverter 9 kg FB1209S5W

Giá bán từ: 5,79 triệu đồng

LG FB1209S5W là lựa chọn cân bằng cho gia đình 3–5 thành viên với khối lượng giặt 9 kg. Máy nổi bật nhờ khả năng vận hành êm, hạn chế rung lắc, phù hợp với căn hộ chung cư hoặc nhà có không gian khép kín.

Thiết kế nhỏ gọn của sản phẩm cũng giúp gia chủ dễ bố trí trong nhiều không gian khác nhau. Bên cạnh đó, công nghệ Inverter giúp máy duy trì hiệu suất ổn định trong khi vẫn tiết kiệm điện năng.

3. Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 9 kg EWF9025DQWB

Giá bán từ: 7,49 triệu đồng

Electrolux EWF9025DQWB tập trung vào khả năng giặt nhẹ nhàng, bảo vệ sợi vải tốt hơn so với nhiều sản phẩm cùng tầm giá. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng có nhiều quần áo chất liệu mỏng, đồ trẻ em hoặc đồ cao cấp.

Máy sử dụng công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng lâu dài, đồng thời vận hành ổn định. Mặc dù có giá phải chăng, nhà sản xuất vẫn tích hợp cho thiết bị Công nghệ giặt nước nóng diệt khuẩn, loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên quần áo. Sản phẩm cũng có thiết kế màu trắng đẹp tinh tế và lịch lãm, dễ dàng kết hợp với các nội thất khác.

4. Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AW11-BP4959U1K

Giá bán từ: 6,89 triệu đồng

Trong phân khúc dưới 8 triệu đồng, Aqua AW11-BP4959U1K là một trong những model hiếm hoi sở hữu khối lượng giặt lớn - lên tới 11 kg. Điều này giúp máy phù hợp với gia đình đông người hoặc những ai thường xuyên giặt số lượng lớn quần áo trong một lần.

Máy được tối ưu để vận hành hiệu quả với khối lượng giặt lớn mà vẫn giữ mức tiêu thụ điện hợp lý nhờ công nghệ Inverter. Các công nghệ tiên tiến được nhà sản xuất tích hợp bao gồm: Công nghệ cân bằng AI DBT - giúp ước lượng khối lượng quần áo chính xác, Tính năng Refresh - làm mới quần áo bằng hơi nước,...

5. Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg TW-T21BU110UWV(MG)​​​​​​​

Giá bán từ: 7.59 triệu đồng

Toshiba Inverter 10 kg TW-T21BU110UWV hướng đến người dùng cần một thiết bị đơn giản, dễ vận hành nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giặt giũ hàng ngày. Với khối lượng giặt 10 kg, máy có thể đáp ứng nhu cầu giặt giũ của các gia đình 5 - 7 người.

Sản phẩm tập trung vào các tính năng thiết yếu như giặt nhanh, giặt hơi nước, tiết kiệm điện và độ bền ổn định theo thời gian. Thêm vào đó, máy còn có thiết kế thân thiện, bảng điều khiển Tiếng Việt - rất dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người lớn tuổi.