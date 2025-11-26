Ưu, nhược điểm máy giặt sấy thông minh "2 trong 1" của Xiaomi

Xiaomi đã lần đầu tiên công bố mẫu máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg tại Việt Nam. Cùng phân khúc này, Xiaomi có hai đối thủ lớn là Hisense và Hitachi với các sản phẩm rẻ hơn 1,5 - 3 triệu đồng, nhưng bù lại Front Load Washer Dryer độc đáo hơn nhờ khả năng điều khiển thông minh qua ứng dụng Mi Home trên smartphone.

Front Load Washer Dryer 10,5kg.

Thiết kế

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg có phong cách hiện đại, dễ lắp đặt như nhiều máy giặt khác trên thị trường. Bên ngoài, tông màu xám bạc cho cảm giác sang trọng đồng bộ với các không gian nội thất đa dạng. Các đường nét được xử lý gọn gàng, phần sơn phủ bóng bẩy, đặc biệt là mặt trước trong suốt khá liền mạch với thiết kế tổng thể của máy.

Bảng điều khiển cảm ứng nổi bật ở mặt trước với giao diện song ngữ trực quan và độ nhạy tốt, giúp thao tác nhanh, chính xác và thân thiện. Người dùng chỉ việc nhấn - giữ nút nguồn để mở máy, rồi chọn chu trình giặt, sấy phù hợp qua vài lần chạm nhẹ nút "Program", xong nhấn nút bắt đầu là máy đã hoạt động. Ngay cả khi tay ướt, các nút cảm ứng vẫn nhận lệnh ổn định.

Bảng điều khiển trông hiện đại với các nút cảm ứng.

Ngoài vẻ ngoài thanh lịch, máy còn có lợi thế về kích thước tối ưu với lồng giặt 525mm trông cân đối và chắc chắn, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc không gian nhỏ. Tuy nhiên, một hạn chế trong thiết là máy không có cửa phụ để thêm quần áo khi chu trình giặt đã bắt đầu. Với những gia đình bận rộn, đôi khi cần bổ sung đồ giặt giữa chừng, đây là điểm trừ đáng tiếc so với một số đối thủ đã trang bị tính năng này.

Tính năng

Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg khá đa dạng tính năng, đặc biệt số lượng chế độ giặt lên tới 32. Hệ thống Power Wash kết hợp lồng giặt lớn mang đến khả năng làm sạch sâu, giảm xoắn rối và hạn chế nhăn vải. Động cơ truyền động trực tiếp giúp máy vận hành êm, tiết kiệm điện hơn dùng dây cuaroa lạc hậu. Đáng chú ý là công nghệ giặt hơi nước Hygiene rất thiết thực cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có da nhạy cảm.

Chức năng sấy sử dụng công nghệ sấy ngưng tụ giúp quần áo mềm mại hơn so với công nghệ sấy nhiệt truyền thống. Tuy nhiên, do không có hộc hút bụi vải riêng, sợi vải thường bám lại trong lồng sau khi sấy. Khi sấy lượng lớn, đồ vẫn còn hơi ẩm nhẹ; ngược lại, nếu ít đồ thì độ khô khá chuẩn. May mắn là máy có chức năng tự vệ sinh lồng bằng nước nóng và vòi phun làm sạch cửa nên người dùng sẽ không quá vất vả mỗi khi cần vệ sinh.

Hộc chứa nước giặt (trái), xả (giữa) và kênh dẫn nước (phải).

Lồng giặt rộng 525mm.

Là một sản phẩm gia dụng đến từ hãng công nghệ nổi tiếng về thiết bị thông minh nên điểm mạnh sẽ đến từ ứng dụng Mi Home, cho phép điều khiển từ xa, theo dõi tiến trình, nhận thông báo hoặc kích hoạt chế độ "Refresh" để loại bỏ mùi và vi khuẩn giữa hai lần giặt. Với nền tảng HyperOS tích hợp, thiết bị có thể được cập nhật thêm chế độ hoặc tối ưu phần mềm trong tương lai dễ dàng.

AI Smart Wash là một nâng cấp đáng kể khi có khả năng học cách người dùng vận hành máy, từ đó tự đề xuất chế độ giặt, sấy phù hợp và điều chỉnh thời gian, lượng nước tối ưu cho từng loại vải. Người muốn sử dụng rảnh tay có thể ra lệnh bằng giọng nói thông qua Google Assistant, biến máy giặt thành một phần trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Quản lý trên Mi Home.

Nhìn chung, các chế độ giặt đa dạng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu, như chu trình 59 phút giúp giặt, sấy nhanh trong trường hợp cần gấp, hay các chế độ chuyên biệt xử lý vải mỏng, vải len, quần áo thể thao hoặc đồ trẻ em. Nhờ nhiều tùy chỉnh, máy phù hợp với cả gia đình lớn lẫn người độc thân, từ nhu cầu giặt nhẹ hằng ngày đến những mẻ quần áo dày, nặng. Dù vậy, tính năng sấy sẽ cần cải thiện trong các phiên bản sau.

Kết luận

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg cơ bản đáng cân nhắc trong phân khúc máy giặt sấy 2 trong 1 nhờ sự kết hợp giữa thiết kế đẹp, tính năng thông minh và mức giá dễ tiếp cận (khoảng 10,5 - 12,5 triệu đồng tùy nơi bán).

Những ưu điểm như bảng điều khiển cảm ứng nhạy, lồng giặt lớn, công nghệ hơi nước diệt khuẩn và khả năng kết nối thông minh tạo nên trải nghiệm hoàn thiện hơn so với các máy giặt truyền thống. Thêm vào đó, loạt chế độ giặt đa dạng - đặc biệt là chế độ tự động AI Smart Wash giúp người dùng yên tâm giao phó quá trình chăm sóc quần áo cho thiết bị.

Một số hạn chế như không có cửa phụ hay sấy chưa sạch bụi vải có thể tính toán, xử lý chủ động bởi chính người dùng. Song những điểm trừ này không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể, nhất là khi công nghệ sấy ngưng tụ vẫn cho ra quần áo mềm mại và mức độ khô tương đối tốt nếu chia lượng đồ hợp lý.