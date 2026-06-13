Nhà mạng khuyến cáo quan trọng tới các chủ thuê trước hạn chót 15-6

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất trước ngày 15-6 sẽ bị khóa liên lạc một chiều. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Ghi nhận tại các điểm giao dịch của VinaPhone, Viettel và MobiFone tại TP HCM cho thấy lượng khách đến cập nhật thông tin tăng mạnh trong những ngày cuối nhằm tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Đại diện Viettel Telecom cho biết hơn 90% số thuê bao thuộc diện phải cập nhật đã hoàn tất xác thực. Tuy nhiên, khoảng 7% còn lại, tương đương gần 5 triệu thuê bao, vẫn chưa thực hiện thủ tục.

Đây chủ yếu là người cao tuổi, người yếu thế và người dân ở vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn trong việc tiếp cận các điểm hỗ trợ. Nếu không được hỗ trợ kịp thời trước ngày 15-6, nhóm khách hàng này có thể bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng đến việc kết nối với người thân hoặc tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp.

Nhân viên của cửa hàng Viettel tại TPHCM hỗ trợ khách hàng xác thực thuê bao

Để hỗ trợ người dân, Viettel Telecom đã triển khai các điểm xác thực lưu động tại thôn, bản và khu dân cư. Đồng thời duy trì dịch vụ hỗ trợ tận nhà thông qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi hoặc không thể đi lại chỉ cần cung cấp địa chỉ, nhân viên sẽ đến tận nơi hỗ trợ miễn phí.

"Chúng tôi mong mỗi khách hàng dành vài phút kiểm tra điện thoại của ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi xung quanh để hỗ trợ xác thực thuê bao đúng hạn" - đại diện Viettel Telecom khuyến nghị.

Còn theo thống kê VinaPhone, đến nay đã có 18 triệu thuê bao hoàn thành xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới.

Với thời hạn chỉ còn tính bằng ngày, nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Để tạo thuận lợi tối đa, khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp.

Lượng khách hàng xác thực trước 15-6 vẫn tăng mạnh

Kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực, VinaPhone đã gửi tin nhắn thông báo mỗi ngày tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời bố trí hơn 1.000 điểm giao dịch và khoảng 4.000 điểm xác thực lưu động trên toàn quốc.

Mạng lưới hỗ trợ được tăng cường đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn hoặc nơi có đông người dân cần được hướng dẫn thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

"Chúng tôi khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn 15-6. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, bảo đảm các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định" - đại diện VinaPhone nói.

Trong những ngày cuối trước thời hạn 15-6, lượng khách hàng thực hiện xác thực dự kiến sẽ tăng mạnh.

Vì vậy, VinaPhone khuyến nghị khách hàng kiểm tra tình trạng thuê bao và chủ động hoàn tất xác thực ngay từ bây giờ để tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm hỗ trợ cũng như bảo đảm việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

Điểm giao dịch MobiFone kín khách, chủ yếu đến xác thực