Trình làng Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max với thiết kế cực đẹp, pin siêu "khủng"

Những chiếc điện thoại đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới của Qualcomm chính thức trình làng tại Trung Quốc. Xiaomi 18 Pro là mẫu điện thoại chạy Snapdragon 8 Elite Gen 6 đầu tiên trên thị trường trong khi Xiaomi 18 Pro Max là thiết bị tiên phong sử dụng phiên bản 8 Elite Extreme.

Bên cạnh dòng chip flagship mới, bộ đôi Xiaomi 18 Pro còn sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn, màn hình tích hợp tính năng bảo mật ở cấp độ phần cứng, camera tele được nâng cấp và vẫn duy trì màn hình phụ ở mặt lưng như các thế hệ tiền nhiệm.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max.

Tuy nhiên, Xiaomi đã bổ sung thêm nhiều tính năng mới nhờ vào công nghệ AI. Giờ đây, người dùng có thể tự tạo các ứng dụng nhỏ (mini-app) cho màn hình phụ với sự hỗ trợ từ trợ lý ảo Xiao AI của Xiaomi. Hãng đã trình diễn một số ví dụ cụ thể như ứng dụng nhắc nhở uống nước, bộ đếm thời gian luộc trứng và ứng dụng gợi ý công thức nấu ăn.

Màn hình phụ cho phép người dùng tạo hình nền AI tùy chỉnh.

Màn hình phụ này cũng cho phép người dùng tạo hình nền AI tùy chỉnh, hiển thị các tiện ích (widget) và tương tác với trợ lý Xiao AI. Quan trọng hơn cả, chúng còn đóng vai trò là màn hình ngắm (viewfinder) tiện lợi cho hệ thống ba camera ở mặt lưng.

Màn hình cũng có khả năng chống nhìn trộm.

Về camera, cả hai mẫu điện thoại đều sở hữu hệ thống ba ống kính giống hệt nhau. Cụ thể, chúng được trang bị camera chính 200MP (cảm biến Light Hunter 960) với kích thước 1/1,28 inch và tiêu cự tương đương 23mm. Hệ thống camera còn bao gồm một ống kính tele tiềm vọng 200MP (tương đương tiêu cự 75mm, cảm biến 1/1.56 inch) hỗ trợ zoom quang học 3,2x. Mô-đun thứ ba là ống kính góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 102 độ.

Về màn hình, Xiaomi trang bị tấm nền LTPO AMOLED độ phân giải 2K cùng tần số quét biến thiên 1-120Hz cho cả hai mẫu smartphone. Màn hình trên Xiaomi 18 Pro có kích thước 6,4 inch trong khi Xiaomi 18 Pro Max vẫn giữ nguyên kích thước 6,9 inch. Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 4.000 nit và được bảo vệ bởi kính Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.

Màn hình có viền siêu mỏng.

Lần này, Xiaomi đã tích hợp tính năng bảo vệ quyền riêng tư ngay ở cấp độ phần cứng, giúp ngăn người khác nhìn trộm nội dung trên màn hình khi nhìn từ góc nghiêng. Cơ chế này trên dòng Xiaomi 18 Pro ưu việt hơn so với Galaxy S26 Ultra của Samsung nhờ khả năng kích hoạt dựa trên vị trí, đồng thời có thể ẩn thông báo, cửa sổ nổi và các bố cục ứng dụng chia đôi màn hình. Người dùng cũng có thể dễ dàng kích hoạt tính năng này thông qua nút AI chuyên dụng ở cạnh trái máy.

Cụm camera sau của 2 flagship đều rất ấn tượng.

Về các thông số khác, Xiaomi 18 Pro sở hữu viên pin 7.000mAh còn Xiaomi 18 Pro Max được trang bị viên pin 8.500mAh. Cả hai máy đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 27W. Cặp smartphone chạy giao diện Xiaomi HyperOS 4 và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP69.

Các màu của dòng Xiaomi 18 Pro.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max có các tùy chọn màu sắc tiêu chuẩn gồm: đen, trắng, hồng và xanh dương. Ngoài ra, chúng còn có phiên bản đặc biệt màu đỏ với các chi tiết mặt lưng trong suốt.

Giá khởi điểm cho Xiaomi 18 Pro là 5.999 Nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng) và 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 27,1 triệu đồng) cho Xiaomi 18 Pro Max (cấu hình 12GB RAM/ bộ nhớ trong 256GB).