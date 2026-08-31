Đừng để các chương trình ưu đãi laptop đầu năm khiến người mua hối hận

Trong thời gian gần đây, nhu cầu về bộ nhớ RAM cho laptop đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây, 8 GB RAM được coi là đủ cho cả các tác vụ thông thường lẫn những công việc yêu cầu tài nguyên ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của phần mềm máy tính để bàn đã dẫn đến việc các ứng dụng ngày càng trở nên nặng nề và yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn.

Nhiều người chạy theo giá rẻ mà không chú ý đến mức 8 GB RAM sẽ không đáp ứng được yêu cầu lâu dài.

Mặc dù một số laptop giá rẻ vẫn được trang bị 8 GB RAM, người dùng có nhu cầu từ mức độ vừa phải đến cao nên cân nhắc tránh xa những sản phẩm này. Điều này đặc biệt quan tâm trong bối cảnh ngày càng nhiều ưu đãi mùa tựu trường xuất hiện, nơi nhiều nhà bán lẻ tìm cách lôi kéo người mua laptop 8 GB RAM với mức giá rẻ hơn vài triệu đồng.

RAM quan trọng hơn nhiều người tưởng

RAM đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất của máy tính, và bộ nhớ thấp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm sử dụng. Nguyên nhân chính cho sự thay đổi này đến từ sự kết hợp giữa các hệ điều hành nặng nề và các ứng dụng tiêu tốn tài nguyên. Chẳng hạn, các trình duyệt hiện đại thường tiêu tốn từ 2 đến 4 GB RAM chỉ với một vài tab mở, và khi thêm các tiến trình hệ thống, các laptop giá rẻ sẽ nhanh chóng trở nên khó sử dụng.

Khi việc học ngày càng nâng cao với các phần mềm chuyên ngành, 8 GB RAM sẽ trở nên ì ạch.

Tuy nhiên, một số người dùng thông thường vẫn có thể sử dụng laptop có 8 GB RAM cho các tác vụ nhẹ. Vấn đề là, khi khối lượng công việc tăng lên như các năm học chuyên ngành, bộ nhớ RAM hạn chế có thể gây tắc nghẽn. Ngay cả bản thân tác giả bài viết, chỉ với một vài tab trình duyệt Chrome, Word và Zalo trên laptop Windows 11 với RAM 16 GB đã tiêu tốn 7 đến 8 GB bộ nhớ RAM. Riêng trình duyệt đã chiếm từ 3 đến 4 GB bộ nhớ với 5 đến 6 tab mở.

MacBook cũng không phải ngoại lệ

Mặc dù MacBook có thể hoạt động tốt hơn với dung lượng bộ nhớ ít hơn nhờ vào khả năng quản lý bộ nhớ của Apple, nhưng việc thay thế bộ nhớ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các mẫu MacBook hiện đại thường được trang bị ít nhất 16 GB RAM, ngay cả trên các phiên bản cơ bản, để đảm bảo hiệu suất tốt hơn.

Người dùng có thể chú ý đến việc nâng RAM trên laptop nếu có thể.

Vậy ai sẽ được hưởng lợi từ một chiếc laptop với 8 GB RAM? Theo đánh giá, những người dùng thông thường, chủ yếu chỉ duyệt web và sử dụng các ứng dụng nhẹ, vẫn có thể tìm thấy giá trị trong những chiếc máy này.

Laptop với 8 GB RAM có thể là lựa chọn hợp lý cho người lớn tuổi, sinh viên năm nhất hoặc những ai có ngân sách hạn chế, nhưng nếu sử dụng máy tính Windows với 8 GB RAM và gặp vấn đề về hiệu suất, việc nâng cấp lên ít nhất 16 GB RAM là điều cần thiết. Đối với những ai yêu thích chơi game hoặc chỉnh sửa video chuyên nghiệp, việc nâng cấp lên 32 GB RAM sẽ là lựa chọn bền vững hơn trong tương lai.