Sự thật ít người ngờ tới khi sử dụng ốp bảo vệ cho laptop

Nhiều người dùng laptop thường trang bị thêm ốp lưng để chống trầy xước và tăng tính thẩm mỹ cho thiết bị. Tuy nhiên, các loại ốp có thiết kế kém dễ che lấp các khe thông gió và cản trở luồng khí lưu thông khi máy chạy tác vụ nặng. Điều này khiến quạt tản nhiệt phải hoạt động hết công suất gây hao pin, thậm chí làm máy nóng đến mức tự động sập nguồn.

Không nên gắn ốp bảo vệ cho laptop.

Tình trạng tích nhiệt càng trở nên nghiêm trọng nếu người dùng có thói quen đặt laptop trên các bề mặt mềm như đệm ghế sofa. Sự kết hợp giữa một chiếc ốp bảo vệ và mặt phẳng êm sẽ cắt đứt hoàn toàn luồng lưu thông không khí của hệ thống tản nhiệt. Lượng nhiệt sinh ra bị giữ lại quá lớn bên trong sẽ dần làm tổn hại đến tuổi thọ của các linh kiện phần cứng.

Thực tế, một phần nhiệt lượng của laptop luôn thoát trực tiếp qua lớp vỏ khung kim loại khi máy vận hành. Các loại ốp nhựa thông thường hoặc chất liệu silicone chống sốc giữ nhiệt rất nhiều và làm cản trở quá trình giải nhiệt tự nhiên. Dù vật liệu sợi carbon tản nhiệt hiệu quả hơn nhựa nhưng lại có giá thành tương đối đắt đỏ.

Để bảo vệ thiết bị mà không lo quá nhiệt, người dùng có thể chuyển sang sử dụng túi chống sốc khi cần di chuyển ra ngoài. Việc đăng ký các gói bảo hành mở rộng như AppleCare+ cũng là một giải pháp an toàn để bảo vệ máy trước các rủi ro hư hại. Những lựa chọn này giúp laptop duy trì trọn vẹn khả năng tản nhiệt nguyên bản từ nhà sản xuất.

Dán skin cho laptop.

Ngoài ra, miếng dán skin bằng nhựa vinyl mỏng nhẹ là giải pháp thay thế hữu hiệu để chống trầy xước nhẹ cho thân máy. Nhờ độ mỏng tối ưu bám sát bề mặt, các miếng dán decal này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến quá trình thoát nhiệt tự nhiên.