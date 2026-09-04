Xiaomi chơi lớn với "quái vật" máy tính bảng cạnh tranh laptop thay vì iPad

Tháng trước, Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt máy tính bảng cao cấp Pad 9 Pro Max cùng với mẫu điện thoại Xiaomi 18 Fold vào tháng 9. Giờ đây, thương hiệu này đã tiết lộ thiết kế và một số thông tin quan trọng về sản phẩm trước khi chính thức ra mắt tại Trung Quốc.

Xiaomi Pad 9 Pro Max sở hữu phần cứng mạnh mẽ.

Xiaomi Pad 9 Pro Max trang bị màn hình LCD 13,3 inch, được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng cấp độ PC, mang đến không gian làm việc rộng rãi cho người dùng trong việc sáng tạo nội dung và thực hiện các tác vụ năng suất. Đây sẽ là máy tính bảng đầu tiên của Xiaomi sử dụng bộ vi xử lý Xring O3 do chính hãng sản xuất, hứa hẹn mang lại hiệu năng tương đương với máy tính để bàn.

Bộ vi xử lý Xring O3 có cấu hình CPU 10 nhân với xung nhịp tối đa 4,35 GHz, cùng với GPU G2-Ultra NX 16 nhân giúp cải thiện hiệu năng đồ họa lên đến 85% và giảm mức tiêu thụ điện năng 64% so với thế hệ trước. Một số kết quả benchmark cho thấy GPU này thậm chí còn vượt qua A19 Pro của Apple, mặc dù hiệu năng thực tế vẫn cần được kiểm chứng.

Xring O3 thực sự là con chip đáng xem của Xiaomi.

Pad 9 Pro Max sẽ chạy trên hệ điều hành HyperOS 4, được tối ưu hóa cho các tình huống làm việc trên màn hình lớn. Với khả năng hỗ trợ các ứng dụng cấp độ PC, cấu hình này giúp Pad 9 Pro Max trở thành lựa chọn lý tưởng cho công việc văn phòng và các tác vụ sáng tạo. Ngoài ra, một phiên bản màn hình có ánh sáng dịu cũng sẽ được ra mắt.

Xiaomi Pad 9 Pro Max dự kiến sẽ sở hữu viên pin dung lượng hơn 10.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W. Thiết bị có thể có các tùy chọn bộ nhớ 512 GB và 1 TB, cùng trọng lượng khoảng 650 gram. Xiaomi dự kiến sẽ chính thức ra mắt Pad 9 Pro Max tại Trung Quốc vào ngày 7/9.