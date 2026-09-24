Bao nhiêu iFan Việt mua iPhone 18 Pro series theo cách trả góp, thu cũ - đổi mới?

Như vậy là iPhone 18 Pro series đã chính thức bán ra tại Việt Nam được 6 ngày. Không ngoài dự đoán, iPhone 18 Pro Max vẫn là phiên bản có nhu cầu mua cao hơn cả, mà lượng hàng nhập về chưa đáp ứng đủ so với sức mua thực tế. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB, màu đỏ "burgundy" và xanh băng thanh là lựa chọn của đa số khách hàng.

Một nữ iFan vừa "đập hộp" một phiên bản iPhone 18 Pro series ngay trong ngày đầu mở bán tại Việt Nam.

Hàng chục ngàn chiếc iPhone 18 Pro series đã được trao tới các iFan tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh của hệ thống FPT Shop - F.Studio by FPT, họ ghi nhận iFan mua theo hình thức trả góp chiếm gần 50%, hình thức thu cũ đổi mới chiếm hơn 10%. "Người dùng có xu hướng lựa chọn phương án trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn dài để cân đối tài chính, đồng thời kết hợp thu lại thiết bị cũ nhằm tối ưu chi phí", báo cáo nêu rõ.

Còn thống kê tại Minh Tuấn Mobile cho thấy, tỷ trọng khách hàng lựa chọn trả góp tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng lên đời iPhone chiếm khoảng 30 - 35% tổng lượng máy bán ra.

"Kết quả này cho thấy lợi ích thiết thực từ chương trình hỗ trợ trả góp và thu cũ - đổi mới trợ giá tới 88%, tiếp tục là lựa chọn được người dùng quan tâm khi muốn chuyển sang thế hệ iPhone mới khi giúp giảm chi phí ban đầu cho việc nâng cấp thiết bị", đại diện hệ thống nhận định.

Hay tại TGDĐ - TopZone, tỷ lệ iFan lên đời iPhone 18 Pro series theo hình thức trả góp chiếm khoảng 20%, tức trong 20.000 máy bán ra trong ngày đầu mở bán có khoảng 4.000 máy là trả góp qua dịch vụ tài chính. AAR này không chia sẻ chi tiết tỷ lệ khách hàng lên đời iPhone mới theo hình thức thu cũ - đổi với so với không thu cũ.

Đại diện Hoàng Hà Mobile thì cho biết, hệ thống này có nhiều ưu đãi trả góp từ ngân hàng và các đối tác tài chính nên khoảng 30% khách hàng lựa chọn hình thức trả góp. Riêng chương trình thu cũ - lên đời, khoảng 45% khách hàng quan tâm và cân nhắc sử dụng.

iPhone 18 Pro Max có màu mới so với trước là đỏ "burgundy" và băng thanh, trong khi màu bạc và đen là màu truyền thống.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Apple cho biết băng thông bộ nhớ của A20 Pro cao hơn 50% so với A19 Pro, trong khi GPU nhanh hơn tới 40%.

Điểm đáng chú ý trên bộ đôi này là camera 48MP Fusion Main với khẩu độ tùy chỉnh. Đây là lần đầu Apple đưa khả năng điều khiển khẩu độ lên iPhone, với cơ chế sáu lưỡi cắt bằng laser giúp chuyển đổi giữa các mức khẩu độ. Camera có thể mở rộng khẩu độ xuống ƒ/1.48 để cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Ứng dụng Camera cũng được bổ sung các công cụ điều khiển Pro, cho phép người dùng điều chỉnh thủ công khẩu độ, tốc độ màn trập và cân bằng trắng, đồng thời sử dụng biểu đồ histogram để kiểm tra mức độ phơi sáng. Bộ đôi còn hỗ trợ Hình Ảnh Tham Chiếu Của Apple nhằm giúp xác định tính xác thực của ảnh chụp.

Dynamic Island được thiết kế lại, có thể hiển thị tối đa ba Hoạt động Trực tiếp cùng lúc. Cả hai máy cũng sử dụng chip mạng không dây N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, cùng modem C2 thế hệ mới của Apple.

Apple đồng thời cải tiến hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi thế hệ mới. Diện tích bề mặt của buồng hơi lớn gấp ba lần thế hệ trước trên iPhone 17 Pro, giúp hiệu năng duy trì cao hơn tới 40%. Về pin, iPhone 18 Pro có thể sạc tới 50% trong khoảng 15 phút bằng kết nối có dây hoặc 30 phút khi sạc không dây. iPhone 18 Pro Max cho thời gian sử dụng lên tới 29 giờ khi sạc đầy.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá từ 39 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 42 triệu đồng.