Chiếc điện thoại này đang "hốt bạc", nhiều "ông lớn" công nghệ phải nuối tiếc

Hiện tại, thị trường smartphone gần như đang chấp nhận với thiết kế màn hình cảm ứng hoàn toàn. Tuy nhiên, một dự án gây quỹ gần đây đã tạo ra sự chú ý đáng kể. Mẫu điện thoại Unihertz Titan 2 Elite – thiết bị sở hữu bàn phím QWERTY vật lý đã vượt mốc 3 triệu USD trên nền tảng Kickstarter chỉ trong thời gian ngắn với hơn 6.000 người tham gia ủng hộ.

Unihertz Titan 2 Elite.

Đáng chú ý, mục tiêu ban đầu của dự án chỉ ở mức hơn 100.000 USD và đã đạt được trong chưa đầy 12 phút. Tốc độ huy động này phản ánh một thực tế: vẫn tồn tại một nhóm người dùng sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm gõ phím vật lý dù xu hướng chung đã chuyển sang màn hình cảm ứng từ nhiều năm trước.

Nhu cầu thực tế từ người dùng, không chỉ là hoài niệm

Unihertz Titan 2 Elite không phải là một điện thoại cao cấp theo tiêu chuẩn hiện nay. Máy có màn hình AMOLED 4,03 inch với tần số quét 120Hz, hỗ trợ 5G và chạy hệ điều hành Android 16 với cam kết cập nhật đến Android 20.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, đi kèm RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB, có giá 389 USD (khoảng 10,2 triệu đồng). Trong khi đó, bản Pro nâng cấp lên chip Dimensity 8400 và bộ nhớ trong 512GB, có giá 479 USD (khoảng 12,6 triệu đồng).

Unihertz Titan 2 Elite có bàn phím vật lý cổ điển.

Những thông số này nằm ở phân khúc tầm trung, không cạnh tranh trực tiếp với các flagship về hiệu năng hay camera. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở bàn phím vật lý – yếu tố gần như biến mất trên thị trường hiện đại.

Thay vì tập trung vào hiệu năng cao nhất, thiết bị hướng tới nhóm người dùng cần nhập liệu nhanh, chính xác và có cảm giác phản hồi tốt. Đây là nhu cầu phổ biến trong công việc như soạn thảo văn bản, email hoặc quản lý dữ liệu.

Một điểm đáng chú ý khác là cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn đến năm 2031, bao gồm cập nhật bảo mật. Khi nhiều thiết bị Android chỉ được hỗ trợ trong thời gian ngắn, yếu tố này mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng về lâu dài.

Trong khi các hãng lớn cho rằng thị trường điện thoại bàn phím quá nhỏ để đầu tư sản xuất, việc một công ty nhỏ như Unihertz có thể huy động hơn 3 triệu USD chỉ trong một tuần cho thấy nhu cầu này không hoàn toàn biến mất.

Tất nhiên, 6.000 người ủng hộ là con số nhỏ. Nhưng với một sản phẩm ngách, không có hệ thống phân phối lớn hay chiến dịch marketing quy mô, kết quả này cho thấy một tệp khách hàng rõ ràng và sẵn sàng chi trả.

Khoảng trống chưa được các hãng lớn khai thác

Sự thất bại của BlackBerry trong quá khứ được xem là dấu chấm hết cho điện thoại bàn phím. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ nằm ở nhu cầu thị trường mà còn liên quan đến chiến lược sản phẩm.

BlackBerry từng cố cạnh tranh ở phân khúc cao cấp với mức giá cao nhưng phần cứng không còn đủ sức cạnh tranh. Trong khi đó, Unihertz chọn hướng đi khác: định vị sản phẩm ở phân khúc tầm trung, tập trung vào trải nghiệm đặc thù thay vì chạy đua thông số.

Unihertz Titan 2 Elite mang tới trải nghiệm hoài cổ.

Mô hình bán hàng qua Kickstarter cũng giúp giảm chi phí trung gian, không cần phụ thuộc vào nhà mạng hay hệ thống bán lẻ lớn. Điều này cho phép sản phẩm tiếp cận trực tiếp nhóm người dùng quan tâm mà không cần đạt doanh số hàng triệu máy.

Không chỉ Unihertz, một số công ty khác cũng đang thử nghiệm lại ý tưởng điện thoại bàn phím. Clicks – công ty do Michael Fisher đồng sáng lập dự kiến ra mắt mẫu Communicator với giá 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng). Thiết bị này hướng tới vai trò bổ trợ trong khi Titan 2 Elite được định vị là smartphone chính.

Sự xuất hiện của nhiều sản phẩm cùng hướng cho thấy đây không còn là thử nghiệm đơn lẻ. Thay vào đó, thị trường đang dần hình thành một phân khúc nhỏ nhưng rõ ràng.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thêm lựa chọn thay vì chỉ phụ thuộc vào các mẫu điện thoại màn hình cảm ứng truyền thống. Khi smartphone ngày càng giống nhau về thiết kế, sự khác biệt như bàn phím vật lý có thể trở thành yếu tố quyết định với một nhóm khách hàng nhất định.

Việc các hãng lớn như Samsung, Motorola hay Google chưa tham gia trở lại phân khúc này có thể xuất phát từ bài toán lợi nhuận và quy mô. Tuy nhiên, sự thành công của các dự án nhỏ cho thấy vẫn tồn tại khoảng trống trên thị trường.