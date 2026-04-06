Hàng loạt smartphone sẵn sàng tăng giá trong năm nay

Nhiều thứ đang có xu hướng tăng lên. Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint, từ năm 2025, giá bộ nhớ đã tăng khoảng 50% trong vài tháng cuối; trong quý 1/2026, chúng dự kiến ​​sẽ tăng thêm 50%, cộng thêm 20% nữa vào cuối tháng 6. Điều này sẽ thay đổi cơ bản danh sách vật liệu (BoM) cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh.

Galaxy S26.

Ví dụ, trong một chiếc điện thoại thông minh có giá khoảng 20 triệu đồng (giá bán buôn), bộ nhớ hiện có thể chiếm khoảng 40% tổng chi phí, cao gấp ba lần so với một năm trước. Đến cuối tháng 6/2026, chi phí sản xuất một chiếc điện thoại cao cấp có thể tăng hơn 4 triệu đồng so với đầu năm 2025.Điều này có nghĩa là các thương hiệu có thể tăng giá bán lẻ cuối cùng lên hơn 5 triệu đồng hoặc hơn 25%.

Phân khúc giá cận cao cấp là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất năm 2025 trên toàn cầu. Doanh số bán điện thoại trong phân khúc này đã tăng 25% so với năm 2024. Nhưng liệu những chiếc điện thoại cận cao cấp này có thể duy trì được mức độ phổ biến này nếu giá của chúng tăng thêm 25-30% nữa không?!

Samsung đã bắt đầu tăng giá smartphone

Vào ngày 25/2, khi Samsung ra mắt dòng Galaxy S26, mẫu đắt nhất trong số đó – Galaxy S26 Ultra đã không tăng giá. Tuy nhiên, Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus lại được bán ra với giá cao hơn phiên bản tiền nhiệm.

Điều này có thể mở ra cơ hội cho các thương hiệu khác tham gia và cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong phân khúc "điện thoại cao cấp".

Các công ty như Google, Motorola, Oppo và Honor đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, theo báo cáo. Ví dụ, Honor đã đạt được thành công trong năm 2025 bằng cách cung cấp những nâng cấp đáng kể ở các lĩnh vực như camera, pin và trí tuệ nhân tạo (AI).

Vì vậy, chip mới, camera tốt hơn và pin hiệu quả hơn giờ đây là điều cần thiết. Với các tính năng AI ngày càng phổ biến trên điện thoại thông minh, các thiết bị cần phải xử lý nhiều hơn trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng. Các tính năng từng chỉ có ở các dòng điện thoại cao cấp nhất đang dần được tích hợp vào các mẫu smartphone giá rẻ hơn.

Dự đoán sớm trong tương lai

2026 được dự kiến là một năm khó khăn. Chi phí bộ nhớ tăng cao ​​sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu có khả năng giảm khoảng 12% so với năm trước: "mức giảm hàng năm lớn nhất trong lịch sử điện thoại thông minh".

Điện thoại giá rẻ có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất vì chi phí linh kiện cao hơn khiến chúng khó sản xuất và bán với giá thấp.

Phân khúc duy nhất được kỳ vọng trụ vững là phân khúc cao cấp nhưng mức tăng trưởng cũng có thể bị hạn chế. Khi giá tăng lên, các thương hiệu sẽ cần phải chứng minh giá thành bằng những cải tiến thực sự.