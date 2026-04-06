Sự tự tin của kẻ dẫn đầu khiến iPhone 18 trông nhạt nhẽo mà vẫn hút khách

Trong bối cảnh khủng hoảng DRAM, các nhà sản xuất smartphone Android đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận và phải cân nhắc loại bỏ một số tính năng trên các thiết bị tương lai. Trong khi đó, Apple dường như vẫn vững vàng trước tình hình thiếu linh kiện, với bằng chứng đến từ sự thành công của iPhone 17.

iPhone 18 Pro vẫn hút khách vì Apple đang có quá nhiều lợi thế.

Nhưng chính lợi thế lớn này lại khiến Apple tỏ ra kiêu ngạo, đến nỗi công ty dường như không thực hiện nhiều thay đổi thiết kế trên dòng iPhone 18 sắp tới khi so sánh với các mẫu tiền nhiệm.

Theo nguồn tin từ Weibo, Apple đã hoàn tất thông số kỹ thuật và kích thước cho iPhone 18 và iPhone Fold, với kế hoạch sản xuất hàng loạt dự kiến diễn ra vào tháng 7. Mặc dù thiết kế có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người dùng, cấu hình bên trong lại được xem là yếu tố quan trọng hơn.

Các rò rỉ cho biết, ngoại hình của iPhone 18 hầu như không có sự thay đổi, ngoại trừ kích thước. Hiện tại, kích thước cụ thể của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên có khả năng sẽ có sự thay đổi về độ dày. Mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple được cho là sẽ dày và nặng hơn so với các phiên bản trước, dường như bắt nguồn từ nâng cấp về dung lượng pin.

Ngay cả khi thiết kế iPhone 18 Pro không khác biệt nhiều so với tiền nhiệm.

Cụ thể, dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max phiên bản không có eSIM dự kiến sẽ đạt 5.000 mAh, lớn hơn 3,67% so với iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản có eSIM có thể có dung lượng từ 5.100 đến 5.200 mAh, lớn hơn 2,20% so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ trang bị modem C2 5G cho các mẫu cao cấp này. Kết hợp với chip A20 và A20 Pro, loạt iPhone mới hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng pin ấn tượng.

Đối với giá bán, mặc dù chưa có thông tin cụ thể, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho rằng Apple có đủ khả năng tài chính để bù đắp cho việc tăng giá DRAM nhờ vào doanh thu từ dịch vụ ngày càng tăng.

Xét cho cùng, Apple có khả năng sẽ có một quý kinh doanh xuất sắc khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt vào cuối năm nay, trong khi các đối thủ cạnh tranh sẽ phải vật lộn để giành giật thị phần.