HOT: iPhone 17 Pro Max thành công bay vào vũ trụ

Những hình ảnh ban đầu về vụ phóng Artemis II cho thấy một chiếc iPhone đang trôi nổi bên trong tàu vũ trụ. iPhone 17 Pro Max - chiếc điện thoại thông minh của Apple đã chính thức được phê duyệt cho chuyến bay vào vũ trụ.

NASA rất nghiêm ngặt về những vật dụng được phép đưa vào không gian cùng các phi hành gia. Với chuyến đi Artemis II quanh Mặt Trăng, đây là lần đầu tiên cơ quan này cho phép phi hành đoàn mang iPhone lên vũ trụ.

Đây là một vấn đề lớn vì NASA có những quy định nghiêm ngặt về mọi thứ được phép đưa vào không gian với các thử nghiệm kỹ lưỡng tương ứng. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, tờ New York Times đã đưa tin về những gì iPhone 17 Pro Max phải trải qua để được phép vào khoang tàu.

Quá trình này "khá phức tạp và kéo dài", giáo sư nghiên cứu trợ lý Tobias Niederwieser của BioServe Space Technologies giải thích. Viện nghiên cứu này đã phải trải qua các thử nghiệm tương tự để đưa thiết bị của mình vào sứ mệnh Artemis I.

Giai đoạn đầu tiên trong 4 giai đoạn bao gồm việc vượt qua hội đồng an toàn, thực hiện các kiểm tra ban đầu trên phần cứng. Giai đoạn thứ hai tìm kiếm các mối nguy hiểm tiềm tàng, chẳng hạn như các bộ phận chuyển động hoặc vật liệu dễ vỡ như thủy tinh.

Giai đoạn thứ ba nhằm mục đích đưa ra các kế hoạch để tránh những vấn đề đã nêu ra trong giai đoạn thứ hai, nếu có thể. Sau đó, giai đoạn thứ tư sẽ kiểm tra xem các kế hoạch của giai đoạn thứ ba có thực sự hiệu quả hay không.

Quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng

Việc thử nghiệm iPhone để sử dụng trong không gian đã được đề cập vào tháng Hai và đây là một thay đổi bất thường đối với NASA. NASA rất cẩn trọng trong việc thử nghiệm phần cứng và phê duyệt phần cứng mới cho các chuyến bay.

Ví dụ, máy ảnh độc lập mới nhất được sử dụng trên chuyến bay Artemis II là một máy ảnh DSLR Nikon từ năm 2016 và một số máy ảnh GoPro đã có tuổi đời cả chục năm.

Niederwieser cho biết, quy trình này sẽ bảo vệ phi hành đoàn và tàu vũ trụ theo một vài cách. Ở trái đất, kính vỡ thường sẽ rơi xuống đất dưới tác động của trọng lực và mọi người sẽ được bảo vệ bởi giày dép. Tuy nhiên, khi ở ngoài vũ trụ, các mảnh vỡ sẽ lơ lửng và trở nên vô cùng nguy hiểm trong không gian.

Các mảnh kính có thể bay vào mặt của phi hành gia trong những trường hợp này. Hoặc nếu chúng va chạm với thiết bị, các mảnh vỡ có thể gây ra sự cố, bao gồm bị kẹt và cản trở phạm vi chuyển động của các thiết bị khác.

Ngoài những rủi ro có thể xảy ra nếu thiết bị bị hỏng trong môi trường không trọng lực còn có những lo ngại về việc phần cứng bị phơi nhiễm phóng xạ khi lên vũ trụ. Vì sự sống phụ thuộc vào một số hệ thống nên chúng phải được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo không bị hỏng trong không gian.

Apple cho biết hãng không tham gia vào quá trình phê duyệt của NASA nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone được chứng nhận đủ điều kiện để sử dụng trên quỹ đạo và trong thời gian dài ngoài Trái đất.

Apple đã thực hiện các thử nghiệm độ bền rộng rãi trên các thiết bị của mình và đã tiết lộ một số quy trình khắc nghiệt vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, mặc dù đã được thử nghiệm về khả năng chịu rơi, nhiệt độ khắc nghiệt và thậm chí cả ánh sáng cường độ cao nhưng "Nhà Táo" không thực hiện bất kỳ thử nghiệm chống trọng lực nào.

Một bước nhỏ cho điện thoại di động của NASA

Những chiếc iPhone được NASA cho phép sử dụng không được dùng cho các nhiệm vụ quan trọng. Các thiết bị này sẽ được các phi hành gia sử dụng để ghi lại trải nghiệm và những khoảnh khắc quan trọng.

Tuy nhiên, iPhone không có cơ hội được sử dụng theo những cách thông thường khác. Chúng sẽ không được phép kết nối Internet hoặc Bluetooth khi ở trong không gian.

Ngoài việc được NASA chấp thuận, điện thoại thông minh đã từng được đưa lên vũ trụ nhưng chủ yếu là do các dự án tư nhân thực hiện.

Trước đó, tàu Inspiration4 năm 2021 đã sử dụng iPhone để chụp ảnh Trái đất. Sứ mệnh tàu con thoi cuối cùng vào năm 2011 cũng đã mang theo hai chiếc iPhone 4 cho một thí nghiệm.