Ronaldo bị chế giễu khắp mạng xã hội

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở lượt trận ra quân World Cup 2026 (diễn ra lúc rạng sáng 18/6, giờ Việt Nam).

Không ghi bàn và không thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Ronaldo trở thành mục tiêu công kích của nhiều tài khoản mạng xã hội. Ít giờ sau trận đấu, hàng loạt meme liên quan đến CR7 xuất hiện dày đặc trên X, Instagram và Facebook.

Hàng loạt video ghi lại cảnh đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha rời sân trong tiếng hô "Messi, Messi, Messi" của khán giả. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận, ảnh chế. Cuộc tranh luận không hồi kết giữa người hâm mộ hai siêu sao bóng đá tiếp tục bị thổi bùng.

Áp lực dành cho Ronaldo lớn hơn khi trước đó một ngày, Lionel Messi tỏa sáng trong chiến thắng của Argentina. Sự tương phản về màn trình diễn của hai huyền thoại bóng đá thế giới trở thành tâm điểm mới ở World Cup.

Giữa làn sóng chế giễu, siêu sao 41 tuổi đăng bức trong trận đấu cùng dòng chia sẻ: "Đó không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, hành trình vẫn còn dài. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo".

Thông điệp của Ronaldo nhận hàng triệu lượt tương tác. Dưới phần bình luận, Georgina Rodriguez là một trong những người đầu tiên gửi lời động viên. Bạn gái của CR7 để lại biểu tượng trái tim khích lệ tinh thần bạn trai giữa thời điểm khó khăn.

Chị gái Ronaldo - Katia Aveiro - công khai bảo vệ em trai trên mạng xã hội. Cô cho rằng những chỉ trích đổ dồn vào Ronaldo là không công bằng. Màn trình diễn thất vọng trước CHDC Congo là trách nhiệm của tập thể.

"Thật đáng thất vọng. Cuối cùng mọi người vẫn đổ lỗi cho một người. May mắn là đôi vai đó đủ rộng để gánh tất cả", Katia viết.

Rạng sáng 18/6, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với vị thế cửa trên trước CHDC Congo. Đội bóng của HLV Roberto Martinez mở tỷ số nhờ công của Joao Neves ngay phút thứ 6, được kỳ vọng giành chiến thắng.

Ronaldo gây sốt ngày nhập cuộc với đồ hiệu và màn khoe cơ bắp trên bãi biển.

Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại, giúp CHDC Congo có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên cho giải đấu.

Ở tuổi 41, Ronaldo dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, nhiều khả năng là lần cuối anh xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Mọi màn trình diễn của CR7 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng trận hòa trước CHDC Congo đã khiến Bồ Đào Nha chịu nhiều áp lực. Với Ronaldo, những lời chế giễu trên mạng xã hội có lẽ chỉ là một phần của thử thách. Điều mà anh và các đồng đội cần lúc này là một chiến thắng ở lượt trận tiếp theo để lấy lại lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.