iPhone hiện đại tốt đến mức nào mà người dùng không muốn nâng cấp sớm

Trong những ngày đầu của kỷ nguyên smartphone, chu kỳ nâng cấp iPhone diễn ra khá đều đặn khi người dùng thường đổi thiết bị cũ lấy mẫu mới sau mỗi 2 năm, kèm theo các ưu đãi từ nhà mạng. Tuy nhiên, xu hướng này đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua, khi người dùng hiện nay giữ iPhone lâu hơn bao giờ hết.

Lý do người dùng trước đây thường xuyên nâng cấp iPhone

Việc nâng cấp iPhone trước đây một cách thường xuyên nhằm tận dụng các công nghệ mới, như Touch ID hay Face ID, vốn chỉ có trên các mẫu iPhone mới. Thêm vào đó, các mẫu iPhone cũ thường hoạt động chậm hơn sau vài năm sử dụng. Trong giai đoạn 2007-2012, người dùng thường giữ thiết bị trong khoảng 2-3 năm. Ngược lại, khi phần cứng mạnh mẽ và hiệu suất ổn định, nhiều người dùng iPhone hiện nay không còn cảm thấy cần thiết phải nâng cấp thường xuyên nữa.

Một người dùng chia sẻ rằng việc nâng cấp iPhone sau mỗi 2 năm là điều họ thực hiện thường xuyên để tận dụng các chương trình trợ giá từ nhà mạng. Tuy nhiên, sau khi mua iPhone 11 Pro vào cuối năm 2019, người này đã sử dụng nó trong 6 năm trước khi quyết định nâng cấp lên iPhone 17 vào năm 2025. Điều đó cho thấy chu kỳ nâng cấp đã kéo dài từ 2 năm lên 6 năm.

Một khảo sát trên Reddit cho thấy nhiều người dùng iPhone hiện nay giữ thiết bị trong khoảng 3-4 năm. Dù một số người vẫn nâng cấp sau 3-4 năm, họ cho biết thiết bị của họ vẫn hoạt động tốt, nhưng gặp phải các vấn đề như cổng sạc hỏng hoặc màn hình nứt. Một số người khác đã kéo dài tuổi thọ iPhone bằng cách thay pin, cho thấy đây là một cách tiết kiệm để duy trì thiết bị mà không cần phải chi tiền cho một chiếc điện thoại mới.

iPhone ngày càng bền hơn

Mặc dù một số nhà phân tích lo ngại rằng chu kỳ nâng cấp dài hơn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Apple, tuy nhiên thực tế cho thấy điều này không xảy ra. Trong quý tài chính tháng 3/2026, Apple đã đạt doanh thu kỷ lục 111,2 tỷ USD.

Chất lượng chế tạo của iPhone cũng đã được cải thiện đáng kể. Các mẫu iPhone hiện nay có khả năng chống nước và bụi tốt hơn, với xếp hạng IP68 cho phép chịu được ngâm trong nước ở độ sâu 6 mét trong 30 phút. Hơn nữa, công nghệ Ceramic Shield và khung máy chắc chắn giúp iPhone hiện đại bền hơn, giảm thiểu nhu cầu nâng cấp sau khi làm rơi thiết bị.

Tóm lại, sự thay đổi trong chu kỳ nâng cấp iPhone phản ánh sự tiến bộ trong công nghệ và chất lượng sản phẩm, khiến người dùng cảm thấy hài lòng hơn với thiết bị của mình trong thời gian dài.