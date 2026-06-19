Các nhà khoa học tính ra được thời điểm vũ trụ chính thức diệt vong

Một nghiên cứu chấn động vừa được công bố trên tạp chí Vũ trụ học và Vật lý hạt thiên văn (Journal of Cosmology and Astroparticle Physics) bởi nhà vật lý Henry Tye thuộc Đại học Cornell chỉ ra rằng vũ trụ có thể không giãn nở mãi mãi. Thay vào đó, nó có nguy cơ ngừng giãn nở, đảo ngược tiến trình và sụp đổ trong một vụ "Đại co quắp" (Big Crunch). Sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát năng lượng tối quy mô lớn, mô hình này dự đoán vũ trụ có tổng tuổi thọ khoảng 33 tỷ năm và hiện đã đi đến gần một nửa vòng đời của mình.

Hình minh họa.

Nghiên cứu mới này tập trung vào hằng số vũ trụ học trong thuyết tương đối tổng quát của Einstein – thuật ngữ vốn được dùng để mô tả dạng đơn giản nhất của năng lượng tối. Suốt 20 năm qua, giới khoa học tin rằng hằng số này là số dương và vũ trụ sẽ giãn nở vô hạn thành một không gian lạnh lẽo, loãng dần. Tuy nhiên, các phép đo mới nhất lại chỉ ra hằng số này có thể mang giá trị âm, khiến toàn bộ tiến trình bị đảo ngược và dẫn tới một kết cục sụp đổ hoàn toàn.

Để giải thích hiện tượng này, giáo sư Henry Tye cùng các cộng sự đã đề xuất mô hình hạt giả định cực kỳ nhẹ biến đổi theo thời gian, tạo ra hằng số vũ trụ học âm. Mô hình tính toán rằng vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở thêm khoảng 11 tỷ năm nữa để đạt kích thước cực đại, sau đó sẽ bắt đầu co lại và chính thức sụp đổ sau tổng cộng 20 tỷ năm nữa. Điểm khác biệt lớn nhất của công trình này là đã sử dụng dữ liệu quan sát thực tế để ước tính cụ thể thời gian và cách thức thảm họa này diễn ra.

Hình minh họa.

Dù kịch bản "Đại co quắp" mở ra một góc nhìn cụ thể, các nhà khoa học nhấn mạnh đây vẫn là một câu hỏi mở thay vì một dự đoán chắc chắn hoàn toàn. Bản chất của năng lượng tối vẫn là bí ẩn lớn nhất khi các ngôi sao vẫn sinh tử và các thiên hà như Ngân Hà và Tiên Nữ vẫn đang lao vào nhau. Các dự án khảo sát tương lai từ những đài thiên văn lớn sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu để mang lại những phép đo chính xác hơn về số phận cuối cùng của toàn bộ vũ trụ.