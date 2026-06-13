iPhone 17 bỗng trở thành món hời lớn trên thị trường

Việc tăng giá đã trở thành xu hướng phổ biến trong ngành sản xuất điện thoại Android, và Huawei không phải là ngoại lệ. Công ty Trung Quốc vừa thông báo sẽ điều chỉnh giá các sản phẩm của mình, bắt đầu từ ngày 1/7 tới đây.

Huawei Mate 80 Pro có thể nằm trong số các thiết bị bị ảnh hưởng.

Theo thông cáo chính thức từ Huawei, đây được xem là “điều chỉnh giá cả hợp lý” nhằm đối phó với áp lực chi phí ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng nguồn cung linh kiện điện tử. Lý do chính cho việc tăng giá này là sự gián đoạn trong nguồn cung chip và nhu cầu cao đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù vậy, Huawei chưa công bố cụ thể sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng cũng như mức tăng giá cụ thể. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ liệu việc tăng giá có tác động đến các sản phẩm được bán bên ngoài Trung Quốc hay không.

iPhone 17 nổi bật giữa làn sóng tăng giá điện thoại Android

Trong bối cảnh này, Apple dường như là một trong những công ty hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi cơn bão tăng giá. iPhone 17 đã ghi nhận thành công lớn kể từ khi ra mắt vào mùa thu năm ngoái mà không phải điều chỉnh giá. Thậm chí, có những đợt giảm giá đã khiến giá iPhone 17 xuống mức khoảng 22 triệu đồng, rẻ hơn 3 triệu đồng so với giá gốc.

Có những thời điểm, người tiêu dùng Việt có thể mua iPhone 17 ở mức giá chỉ 22 triệu đồng.

Chính điều này góp phần giúp Apple tiến gần đến việc vượt qua Huawei để dẫn đầu thị trường smartphone tại Trung Quốc trong quý 1/2026, với doanh số iPhone tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù các sản phẩm của Huawei không được bán tại Mỹ, người tiêu dùng tại đây cũng đang phải đối mặt với tình trạng tăng giá trên nhiều loại sản phẩm công nghệ, từ máy tính xách tay đến điện thoại. Xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục, khiến việc trì hoãn mua sắm không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nếu đang có ý định mua điện thoại mới, hãy xem xét các ưu đãi hiện có và thực hiện giao dịch ngay.

Đối với những người đam mê công nghệ, tình hình hiện tại có thể khiến việc nâng cấp điện thoại trở nên khó khăn hơn. Nếu tình trạng tăng giá tiếp tục kéo dài, việc thay thế thiết bị hàng năm có thể trở thành một điều xa xỉ. Trong khi chờ đợi ngành công nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhiều người không khỏi tự hỏi tương lai của công nghệ sẽ ra sao khi mọi thứ trở lại bình thường.