Cấu hình của iPhone 17e có đáng để iFan chờ đợi?

Vào tháng 2/2025, Apple đã khai tử dòng iPhone SE để chuyển sang một mẫu iPhone hoàn toàn mới, iPhone 16e. Vào thời điểm đó, iPhone 16e được quảng cáo là "thành viên giá phải chăng nhất của gia đình iPhone 16".

Theo đó, dòng iPhone e của Apple sẽ được nâng cấp phần cứng hàng năm, tương tự như iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro. Mới đây, nhiều nguồn tin đã hé lộ cấu hình của chiếc iPhone 17e kế nhiệm.

iPhone 17e sẽ được giới thiệu vào năm sau.

Các dự đoán về ngày công bố iPhone 17e rất khác nhau, trải dài từ tháng 2/2026 cho đến tận tháng 5/2026. Tuy nhiên, mọi nguồn tin đều đồng ý rằng iPhone 17e sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm 2026.

Nếu xét theo lịch trình của dòng iPhone SE đã ngừng sản xuất, các mẫu iPhone giá rẻ của Apple thường ra mắt trong khoảng thời gian từ tháng 2 - 4.

iPhone 17e sẽ có màn hình 6,1 inch.

Do đó, iPhone 17e có thể tiếp tục xu hướng này. Chúng có thể được tung ra vào tháng 2/2026.

Nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 17e sẽ sở hữu màn hình 6,1 inch, nhỏ hơn một chút so với iPhone 17 (có màn hình 6,3 inch) đi kèm tốc độ làm mới tiêu chuẩn - 60Hz.

Vào tháng 7/2025, có thông tin cho rằng iPhone 17e sẽ tái sử dụng màn hình của iPhone 16e hiện tại. Dự kiến, màn hình sẽ được sản xuất bởi Samsung Display, LG Display và BOE. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết nhà sản xuất màn hình BOE sẽ sản xuất phần lớn màn hình cho iPhone 17e.

Ngược lại, cũng có tin đồn khẳng định iPhone 17e sẽ là "bản sao" của iPhone 16e. Nếu đúng như vậy, iPhone 17e sẽ có màn hình giống hệt iPhone 14. Phía trên cùng sẽ là một "tai thỏ" chứa cảm biến Face ID và camera trước.

Không giống như iPhone 16e, iPhone 17e sẽ có khu vực Dynamic Island.

Mặt khác, nếu iPhone 17e được trang bị màn hình iPhone 16, chúng sẽ có khu vực Dynamic Island. Cùng với đó, Face ID vẫn sẽ là phương thức xác thực sinh trắc học.

Về thiết kế chung, iPhone 17e sẽ giống với iPhone 16e hiện tại với các cạnh phẳng. Nếu Apple quyết định sử dụng màn hình iPhone 16 cho iPhone 17e, có khả năng hãng sẽ tái sử dụng khung máy của iPhone 16.

Về phần cứng xử lý, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ được trang bị chip A19 của Apple. Trước đó, iPhone 16e sử dụng chip A18 tiêu chuẩn với 6 lõi CPU và 4 lõi GPU. Chip này ít hơn 1 lõi GPU so với chip A18 được trang bị trên mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus cơ bản.

Trong bài kiểm tra Geekbench 6 Metal, iPhone 17 đạt 37.014 điểm. Cao hơn đáng kể so với điểm số 22.478 điểm của iPhone 16e. Một lõi GPU bổ sung sẽ không tạo ra nhiều khác biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày nhưng sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn trong các trò chơi đồ họa nặng.

So với chip A18 trên iPhone 16, A19 được trang bị bộ tăng tốc Neural để cải thiện khả năng xử lý AI trên thiết bị cùng với băng thông bộ nhớ được tăng cường. Tuy nhiên, cả chip A18 và A19 đều có RAM 8GB.

Trong iPhone 17, CPU A19 có 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm năng lượng - nhanh hơn 1,5 lần so với CPU của A15 Bionic trên iPhone 13.

Trong khi đó, chip A18 trên iPhone 16e bao gồm 6 lõi CPU và 4 lõi GPU. Apple tuyên bố CPU A18 nhanh hơn 0,5 lần so với CPU của A15 Bionic.

So sánh điểm hiệu năng giữa chip của iPhone 17 và chip iPhone 16e.

Với iPhone 17e, chúng ta có thể thấy kết quả hiệu năng CPU tương tự như với iPhone 17 tiêu chuẩn.

iPhone 17 đạt điểm hiệu năng đa lõi CPU là 9.360 điểm và điểm hiệu năng đơn lõi là 3.680 điểm trong bài kiểm tra Geekbench 6. Trong khi đó, CPU của iPhone 16e đạt 7.976 điểm trong bài kiểm tra CPU đa lõi và 3.217 điểm trong bài kiểm tra CPU đơn lõi.

Các thông tin khác về iPhone 17e vẫn còn khá bí ẩn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về chiếc smartphone này trong tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.