Loạt tính năng "thay đổi cuộc chơi" sắp có trên iOS 26

Dù iOS 26 đã được phát hành vào tháng trước, nhưng Apple vẫn chưa tung ra hết các "lá bài tẩy" trên nền tảng này. Một loạt các tính năng hấp dẫn và quan trọng khác đang được lên kế hoạch ra mắt trong các bản cập nhật từ iOS 26.1 cho đến iOS 26.4, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể trải nghiệm sử dụng iPhone trong năm tới.

Hiện tại, phiên bản beta của iOS 26.1 đã bắt đầu được thử nghiệm, mang Apple Intelligence và Live Translation trên AirPods đến nhiều ngôn ngữ hơn, cùng với một vài thay đổi nhỏ trên các ứng dụng Apple Music, Calendar, Photos, Clock và Safari.

Tuy nhiên, những nâng cấp lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Dưới đây là những tính năng đã được xác nhận sẽ có mặt trong các bản cập nhật sắp tới.

1. Hộ chiếu kỹ thuật số (Digital Passport)

Một trong những tính năng đột phá nhất là khả năng thêm phiên bản kỹ thuật số của hộ chiếu Mỹ vào ứng dụng Ví (Apple Wallet). Theo thông tin từ Apple, tính năng này sẽ khả dụng vào cuối năm nay.

Sau khi tạo ID kỹ thuật số, người dùng có thể xuất trình nó tại các điểm kiểm tra an ninh (TSA) ở một số sân bay được chọn tại Mỹ để xác minh danh tính khi đi các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, Apple nhấn mạnh rằng đây không phải là sự thay thế cho hộ chiếu vật lý và không thể sử dụng cho các chuyến du lịch quốc tế hay qua cửa khẩu. Tính năng này cũng có thể được dùng để xác minh tuổi tác và danh tính trong các ứng dụng, mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng.

2. Nâng cấp toàn diện cho tin nhắn RCS

Tin nhắn RCS trên iPhone sắp được "lột xác" để mạnh mẽ không kém gì iMessage. Dù đã hỗ trợ RCS trên iOS 18, Apple sẽ sớm tung ra bản nâng cấp hỗ trợ chuẩn RCS Universal Profile 3.0, mang đến hàng loạt tính năng mà người dùng mong đợi như mã hóa đầu cuối, trả lời trực tiếp một tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện nhóm (In-line replies), sửa và thu hồi tin nhắn đã gửi.

Ngoài ra, tin nhắn cũng sẽ hỗ trợ thả cảm xúc đầy đủ, không cần các giải pháp tạm thời như trước. Việc triển khai cần sự phối hợp từ các nhà mạng, nên có thể sẽ mất một thời gian, nhưng dự kiến sẽ ra mắt trong vòng đời của iOS 26.

3. Siri được cá nhân hóa sâu hơn

CEO Tim Cook đã xác nhận Apple đang có những tiến bộ đáng kể với một phiên bản Siri được cá nhân hóa hơn, dự kiến ra mắt vào năm sau. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Siri mới có thể sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa xuân năm 2026, nhiều khả năng là cùng với iOS 26.4.

Siri mới sẽ có khả năng hiểu rõ hơn ngữ cảnh cá nhân của người dùng, nhận biết những gì đang hiển thị trên màn hình và điều khiển sâu hơn trong từng ứng dụng. Ví dụ, người dùng có thể hỏi Siri về chuyến bay của mẹ mình, và Siri sẽ tự động tìm thông tin từ email và tin nhắn để trả lời.

4. Thời tiết qua vệ tinh (Weather via Satellite)

Một tính năng tiềm năng đã được phát hiện trong mã nguồn của iOS 26 beta là "Weather via Satellite". Tính năng này cho phép người dùng xem dự báo và các thông tin thời tiết khác ngay cả khi không có sóng Wi-Fi hay di động. Mặc dù chưa được Apple công bố chính thức, nhưng nếu ra mắt, nó sẽ gia nhập bộ sưu tập các tính năng vệ tinh hữu ích của iPhone như SOS khẩn cấp, Tin nhắn, Find My...

5. Loạt Emoji mới

Gần như chắc chắn, iOS 26.4 sẽ bổ sung một loạt emoji mới. Dựa trên bản xem trước của Hiệp hội Unicode 17.0, người dùng có thể mong đợi các biểu tượng cảm xúc như:

- Kèn Trombone (Trombone)

- Rương kho báu (Treasure Chest)

- Gương mặt méo mó (Distorted Face - một emoji rất phổ biến trên Discord)

- Sinh vật có lông (Bigfoot/Sasquatch)

- Đám mây đánh nhau (Fight Cloud)

- Lõi trái táo (Apple Core)

- Cá voi sát thủ (Orca)

Và nhiều hơn nữa.

Thông thường, Apple mất vài tháng để thiết kế lại các emoji theo phong cách riêng, vì vậy thời điểm ra mắt vào khoảng iOS 26.4 là rất hợp lý.