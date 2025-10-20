Trung Quốc tố Mỹ đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào trung tâm thời gian quốc gia

Căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới lại một lần nữa bị đẩy lên cao khi Trung Quốc đã chính thức cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia (National Time Service Center), một cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội WeChat, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra những cáo buộc chi tiết. Theo đó, cơ quan này cho rằng NSA đã khai thác lỗ hổng trong dịch vụ nhắn tin của một thương hiệu điện thoại di động nước ngoài vào năm 2022 để đánh cắp thông tin nhạy cảm từ thiết bị của nhân viên Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia.

Trung tâm Dịch vụ Thời gian của Trung Quốc đã hứng chịu đợt tấn công mạng từ Mỹ?

Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn cáo buộc NSA đã sử dụng tới 42 loại "vũ khí tấn công mạng đặc biệt" để nhắm vào nhiều hệ thống mạng nội bộ của trung tâm và cố gắng xâm nhập vào một hệ thống định giờ then chốt trong khoảng thời gian từ năm 2023-2024.

Bộ An ninh Quốc gia khẳng định họ có bằng chứng nhưng không công bố trong bài đăng, đồng thời nhấn mạnh vai trò tối quan trọng của trung tâm thời gian. Cơ sở này không chỉ chịu trách nhiệm tạo và phân phối giờ tiêu chuẩn của Trung Quốc mà còn cung cấp dịch vụ định giờ chính xác cho các ngành công nghiệp cốt lõi như viễn thông, tài chính, điện lực, giao thông vận tải và quốc phòng. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Mỹ đang cáo buộc người khác về chính những gì mình làm, liên tục thổi phồng các tuyên bố về mối đe dọa mạng từ Trung Quốc", bài đăng của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nêu rõ.

Động thái này được xem là một đòn đáp trả trong bối cảnh các chính phủ phương Tây những năm gần đây liên tục cáo buộc tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào quan chức, nhà báo và doanh nghiệp. Tuyên bố mới nhất này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, bên cạnh các vấn đề vốn đã phức tạp về thương mại, công nghệ và Đài Loan.

Khi được liên hệ, Đại sứ quán Mỹ đã không trực tiếp giải quyết cáo buộc của Trung Quốc. Thay vào đó, phản hồi của họ tập trung vào việc gọi các cuộc tấn công mạng từ phía Trung Quốc là mối đe dọa tích cực và dai dẳng nhất đối với chính phủ và các công ty Mỹ.