7 lý do thuyết phục iFan mua iPhone 17 thay vì iPhone 17 Pro

Bạn đang phân vân giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro? Qua vài tuần thử nghiệm, sử dụng và trải nghiệm thực tế, các chuyên gia đã thấy được iPhone 17 là lựa chọn tốt hơn.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro.

Với giá bán từ 24,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, iPhone 17 không phải là 1 lựa chọn quá đắt đỏ. Cùng phiên bản bộ nhớ này, iPhone 17 Pro có giá lên tới 34,99 triệu đồng.

Cùng điểm qua những lý do giúp iPhone 17 là lựa chọn tốt hơn iPhone 17 Pro.

1. Cùng kích thước màn hình

Năm ngoái, iPhone 16 chỉ có màn hình 6,1 inch - nhỏ hơn màn hình 6,3 inch của iPhone 16 Pro. Năm nay, iPhone 17 đã được tăng kích thước với màn hình Super Retina XDR 6,3 inch — giống hệt với màn hình của iPhone 17 Pro. Màn hình này bao gồm độ phân giải tương đương, ở mức 2.622 x 1.206 pixel, mang lại mật độ điểm ảnh 460 ppi (pixel trên inch) giống hệt nhau.

Không có sự khác biệt nào giữa hai màn hình về độ chi tiết và độ rõ nét quang học, đặc biệt là khi chúng được đánh giá với tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 giống hệt nhau. Chưa hết, màn hình iPhone 17 cũng được bảo vệ bằng lớp phủ Ceramic Shield 2 tương tự.

2. Tần số quét 120Hz mượt mà

Một nâng cấp lớn khác cho iPhone 17 liên quan đến tần số quét. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn trước đây chỉ có tốc độ làm mới 60Hz. Chỉ dòng iPhone Pro được đi kèm màn hình ProMotion của Apple.

iPhone 17 cuối cùng cũng được trang bị màn hình có tần số quét 120Hz, sánh ngang với độ mượt mà của iPhone 17 Pro. Điều này cũng thể hiện rõ khi chơi game, các hiệu ứng động mượt mà và phản hồi nhanh hơn rất nhiều.

3. Hiệu suất camera chính tương tự

Việc iPhone 17 Pro là một trong những điện thoại có camera tốt nhất hiện nay với bộ 3 camera 48MP không có nghĩa là iPhone 17 không thể sánh kịp. Qua thử nghiệm chính thức, camera chính và camera góc siêu rộng của iPhone 17 hoạt động rất giống với camera trên iPhone 17 Pro.

Ảnh chụp bởi iPhone 17.

Camera chính 48MP trên iPhone 17 đảm nhiệm phần lớn công việc. Camera này có thể xử lý các cảnh có ánh sáng phức tạp với hiệu suất dải nhạy sáng lớn, ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng cũng ấn tượng không kém iPhone 17 Pro.

4. Sạc nhanh không kém

Mặc dù iPhone 17 Pro có thời lượng pin lâu hơn trong bài kiểm tra pin nhưng iPhone 17 vẫn có cùng tốc độ sạc có dây 35W giống iPhone 17 Pro đắt tiền hơn. Kết quả là, thời gian sạc thực tế là như nhau.

iPhone 17.

Sử dụng bộ sạc 45W mới của Apple, iPhone 17 có thể sạc pin lên 39% và 71% trong 15 và 30 phút. Ngược lại, iPhone 17 Pro đạt 40% và 72% pin trong cùng khoảng thời gian sạc.

Bởi vì giống như iPhone 17 Pro, người dùng iPhone 17 sẽ nhận được tốc độ sạc không dây 25W tương tự.

5. Camera Center Stage 18MP giống hệt nhau

Những người đam mê selfie cũng sẽ đánh giá cao camera trước Center Stage 18MP mới trên iPhone 17, giống hệt với camera selfie trên iPhone 17 Pro. Chúng không có gì khác biệt, giúp việc chụp ảnh selfie trở nên dễ dàng.

Dù cầm điện thoại theo cách nào - dọc hay ngang - bạn đều có thể sử dụng 4 tùy chọn khung hình giống nhau. Ngoài ra, cặp iPhone này còn có tùy chọn tự động zoom, cho phép điều chỉnh mức zoom phù hợp với tất cả các khuôn mặt trong ảnh.

6. Các tính năng iOS 26

Điểm tuyệt vời của phần mềm iPhone là các tính năng đều giống hệt nhau trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Vì vậy, bất kể có trả thêm tiền cho iPhone 17 Pro hay không, bạn vẫn sẽ có được trải nghiệm iOS 26 giống hệt như trên iPhone 17 rẻ hơn.

iFan sẽ được truy cập vào các tính năng mới của iOS 26 như Kiểm tra cuộc gọi và Dịch trực tiếp. Không có tính năng iOS 26 độc quyền nào dành cho iPhone 17 Pro.

7. Rẻ hơn 10 triệu đồng

Những năm trước, mức chênh lệch giữa iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro thường chỉ vài triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay, giá của iPhone 17 Pro tăng lên, chênh tới 10 triệu đồng so với iPhone 17.

Bạn không chỉ tiết kiệm hơn với iPhone 17 mà còn có cùng dung lượng bộ nhớ khởi điểm 256GB như iPhone 17 Pro. Nói cách khác, iPhone 17 đã tự khẳng định mình là một trong những chiếc iPhone tốt nhất hiện nay.