Hướng dẫn xử lý đúng cách khi cổng sạc điện thoại bị dính nước

Dù cẩn thận đến đâu, sẽ có lúc bạn không may làm ướt chiếc điện thoại của mình. Nhưng đừng hoảng sợ, việc dính nước không có nghĩa là điện thoại sẽ hư hỏng ngay lập tức. Tuy nhiên, những lầm tưởng phổ biến như ngâm điện thoại vào gạo hay dùng máy sấy tóc có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Khi điện thoại bị ướt, hành động nhanh và đúng cách là "chìa khóa" đó là tắt nguồn ngay lập tức, rút mọi phụ kiện đang kết nối và lau khô bề mặt bằng vải sạch. Đặc biệt, việc làm khô cổng sạc là cực kỳ quan trọng để tránh các vấn đề về sạc pin sau này.

Ảnh minh họa.

Hãy quên ngay việc ngâm điện thoại vào thùng gạo. Bụi mịn và các mảnh vụn trong gạo có thể chui vào cổng sạc và gây hại nhiều hơn là có lợi. Tương tự, dùng máy sấy tóc cũng là một ý tưởng không mang lại hiệu quả. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng các linh kiện điện tử nhạy cảm bên trong.

Các bước an toàn để xử lý khi nước vào cổng sạc điện thoại

- Tắt nguồn ngay lập tức: Ngay khi phát hiện cổng sạc bị ướt, hãy tắt nguồn điện thoại. Hầu hết các dòng điện thoại hiện đại cũng sẽ hiển thị cảnh báo "phát hiện hơi ẩm" nếu bạn cắm sạc lúc này.

- Lau khô bên ngoài: Dùng một miếng vải khô, không xơ để lau sạch toàn bộ điện thoại, đặc biệt cẩn thận ở khu vực xung quanh cổng sạc. Chú ý không đẩy thêm nước vào sâu bên trong.

- Vỗ nhẹ để đẩy nước ra: Cầm chắc điện thoại và lắc nhẹ để nước trong cổng sạc văng ra ngoài. Bạn cũng có thể vỗ nhẹ liên tục thiết bị vào lòng bàn tay để xem có nước chảy ra không.

- Để khô tự nhiên: Đặt điện thoại ở một nơi thông thoáng trong vài giờ. Bạn có thể đặt máy nằm ngửa hoặc dựng đứng để nước bay hơi.

- Tăng tốc quá trình (nếu cần): Để làm khô nhanh hơn, bạn có thể hướng một chiếc quạt vào cổng sạc. Một mẹo khác là cho điện thoại vào một túi zip kín cùng với vài gói hút ẩm silica gel (thường có trong hộp bánh hoặc đồ điện tử mới).

- Kiểm tra lại: Khi cổng sạc không còn nhìn thấy ẩm ướt, hãy thử cắm sạc lại thiết bị.

Tuyệt đối không sử dụng gạo để hút ẩm điện thoại.

Cách xử lý khi đã làm khô nhưng máy vẫn không sạc?

Nếu điện thoại vẫn không nhận sạc sau khi đã làm khô, bạn có thể thử một vài cách sau:

- Đổi cáp sạc: Một sợi cáp bị ẩm cũng có thể kích hoạt cảnh báo độ ẩm của điện thoại, ngay cả khi cổng sạc đã khô.

- Xóa bộ nhớ đệm USB (dành cho Samsung): Đôi khi, cảnh báo độ ẩm vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ cache. Hãy xóa nó đi bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng, nhấn vào biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải và bật Hiển thị ứng dụng hệ thống. Tìm và chọn USB Settings trong danh sách. Nhấn vào Lưu trữ > Xóa bộ nhớ đệm (Clear cache). Sau khi hoàn tất, kiểm tra xem điện thoại đã sạc được chưa.

- Đối với các điện thoại Android khác: Bạn có thể tìm cài đặt tương tự trong Cài đặt > Ứng dụng > Ứng dụng hệ thống.

- Đối với iPhone: iPhone không có tùy chọn xóa cache USB, bạn hãy thử khởi động lại thiết bị.

Nếu tất cả các cách trên đều không hiệu quả, có thể hơi ẩm đã gây ra sự cố phần cứng nghiêm trọng hơn như ăn mòn hoặc làm hỏng linh kiện bên trong. Lúc này, bạn nên mang máy đến trung tâm sửa chữa uy tín để kiểm tra.

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu điện thoại của bạn có hỗ trợ sạc không dây, hãy thử dùng nó. Tính năng sạc không dây thường vẫn hoạt động ngay cả khi cổng sạc có bị hỏng do nước.