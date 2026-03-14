Casio vội vã bổ sung đồng hồ M-Edition vì bán quá chạy

Sản phẩm này được phát triển bởi PPP Cameras, một công ty sửa chữa máy ảnh phim có trụ sở tại Anh, do Pierro Pozella sáng lập. PPP Cameras chuyên phục chế các thiết bị nhiếp ảnh cổ điển và hiện đang nhận đơn đặt hàng qua trang web của mình. Dự kiến, việc giao hàng cho lô hàng mới sẽ bắt đầu vào tháng Năm.

Casio M- Edition phiên bản mạ crôm và đen.

Casio M-Edition là mẫu đồng hồ có thiết kế dựa trên mẫu đồng hồ kỹ thuật số nổi tiếng Casio AE-1200WHD. Mặc dù phần cứng cốt lõi không thay đổi, PPP Cameras đã thực hiện một số điều chỉnh thiết kế lấy cảm hứng từ máy ảnh Leica M rangefinder, với các chi tiết hình ảnh gợi nhớ đến thiết kế cổ điển.

Một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy là vòng tròn màu đỏ ở phía trên bên trái màn hình, được thiết kế để gợi nhớ đến chấm đỏ nổi tiếng trên thân máy ảnh Leica. Đồng hồ cũng sử dụng đèn LED màu đỏ tùy chỉnh cho đèn nền màn hình, thay vì đèn LED trắng tiêu chuẩn của mẫu Casio gốc. Theo PPP Cameras, lựa chọn này nhằm mô phỏng đèn LED đo sáng màu đỏ thường thấy trên các máy ảnh Leica M cổ điển.

Ngoài ra, đồng hồ còn đi kèm với dây đeo bằng da, được thiết kế giống với lớp giả da trên máy ảnh Leica. Casio M-Edition có hai màu sắc để lựa chọn: mạ crôm và đen, với giá bán là 160 bảng Anh (5,57 triệu đồng).

Nhà bán lẻ này cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, tuy nhiên, giá niêm yết không bao gồm thuế nhập khẩu hoặc thuế hải quan có thể áp dụng tùy thuộc vào địa điểm của người mua.

Giống như mẫu AE-1200WHD, phiên bản M-Edition có khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét, cho phép người dùng đeo khi bơi. Pin của đồng hồ có tuổi thọ khoảng 10 năm với mức sử dụng thông thường, đồng thời hiển thị giờ và ngày, hỗ trợ tối đa 5 báo thức và có khả năng theo dõi thời gian trên 4 múi giờ khác nhau.