Nguy cơ chiếm quyền kiểm soát camera và micro vì lỗ hổng trên chip Snapdragon

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vừa được đội ngũ Ứng phó khẩn cấp an ninh mạng dành cho hệ thống điều khiển công nghiệp của Kaspersky (Kaspersky ICS CERT) phát hiện trong bộ nhớ khởi động (BootROM) của các dòng vi xử lý Qualcomm Snapdragon phổ biến. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công vượt qua các cơ chế bảo mật cốt lõi để can thiệp sâu vào hệ thống thiết bị.

Theo báo cáo được công bố tại sự kiện Black Hat Asia 2026, lỗ hổng có mã định danh CVE-2026-25262 ảnh hưởng trực tiếp đến các dòng chip như MDM9x07, MDM9x45, MDM9x65, MSM8909, MSM8916, MSM8952 và SDX50. Các linh kiện này hiện có mặt trên hàng triệu điện thoại thông minh, máy tính bảng, và thậm chí là các hệ thống điều khiển trên ô tô.

Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng thông qua giao thức Sahara khi thiết bị được đưa về chế độ tải xuống khẩn cấp (Emergency Download Mode – EDL). Bằng cách truy cập vật lý vào thiết bị, tin tặc có thể làm suy yếu chuỗi khởi động an toàn để cài cắm cửa hậu (backdoor) vào bộ xử lý ứng dụng.

Khi đã xâm nhập thành công, kẻ xấu có khả năng theo dõi người dùng thông qua camera và micro, đồng thời truy cập trái phép vào mật khẩu, danh bạ, vị trí GPS và các tệp tin nhạy cảm lưu trên máy.

Các chuyên gia cảnh báo rằng phần mềm độc hại khai thác lỗ hổng này rất khó bị phát hiện và loại bỏ. Hệ thống bị nhiễm có thể giả lập quá trình khởi động lại để đánh lừa người dùng, trong khi thực chất mã độc vẫn đang hoạt động ngầm. Để đảm bảo thiết bị được khởi động lại sạch hoàn toàn, người dùng cần ngắt nguồn điện cấp cho vi xử lý hoặc để thiết bị cạn kiệt pin hoàn toàn trước khi sạc lại.

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ thiết bị trong suốt vòng đời từ khâu cung ứng đến bảo trì, người dùng được khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý không để thiết bị rơi vào tay người lạ nhằm tránh nguy cơ bị khai thác trực tiếp qua cổng kết nối vật lý.