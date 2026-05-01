Vũ trụ sẽ “chết” sớm hơn nhiều so với dự kiến?

Theo Live Science, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tốc độ giãn nở của vũ trụ thay đổi mạnh mẽ theo thời gian.

Nếu điều đó đúng, vũ trụ có thể kết thúc sớm hơn nhiều so với chúng ta nghĩ, theo một nghiên cứu mới từ Đại học Khoa học - Công nghệ Hồng Kông, Đại học TP Hồng Kông (Trung Quốc) và Đại học New Hampshire (Mỹ).

NGC 5468, một trong hằng hà sa số các thiên hà được quan sát bởi DES và DESI, giúp tính toán tuổi thọ thực sự của vũ trụ - Ảnh: NASA/ESA/CSA/STScl

Theo công trình vừa được công bố trực tuyến dưới dạng bản in trước trên arXiv, dữ liệu gần đây từ dự án Khảo sát Năng lượng tối (DES) và Thiết bị Quang phổ năng lượng tối (DESI) đã tiết lộ bản chất của loại năng lượng bí ẩn này không như chúng ta từng nghĩ.

Năng lượng tối là một loại năng lượng bí ẩn chiếm khoảng 70% vũ trụ, đóng vai trò như một "lực đẩy" chống lại trọng lực và khiến vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh theo thời gian.

DES và DESI đã lập bản đồ hàng trăm triệu thiên hà để nghiên cứu sự giãn nở này. Chính điều đó hé lộ phương trình trạng thái của năng lượng tối không đơn thuần là một con số tĩnh. Nó đang thay đổi theo thời gian.

Động lực kỳ lạ này mở ra cánh cửa cho những lời giải thích khác về thành phần cấu tạo của năng lượng tối, dẫn đến mô hình năng lượng tối axion (aDE).

Mô hình này đề xuất rằng năng lượng tối bao gồm cả trường axion - một dạng vật chất tối siêu nhẹ chuyển động trong vũ trụ - cộng với hằng số vũ trụ, tức sự giãn nờ nền cố định trong cấu trúc không - thời gian.

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng sự kết hợp này có thể giải thích được các kết quả kỳ lạ mà dữ liệu DES và DESI phản ánh nhưng với một chút khác biệt.

Theo cách này, trong tương lai xa, sự tương tác giữa trường axion và hằng số vũ trụ sẽ khiến vũ trụ co dần lại và kết thúc trong một Big Crunch - Vụ Co Lớn, một hiện tượng trái ngược với Big Bang, tức Vụ Nổ Lớn.

Từ đó, nhóm nghiên cứu đã tính toán ra thời điểm chính xác mà vũ trụ diệt vong: Khoảng 33,3 tỉ năm nữa.

Vũ trụ của chúng ta hiện khoảng hơn 13,8 tỉ năm tuổi. Tính toán mới nói trên đồng nghĩa với việc toàn bộ vòng đời của nó chỉ hơn 47 tỉ năm, một con số rất ngắn ngủi so với ước đoán hàng ngàn tỉ năm trước đó.