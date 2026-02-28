Casio ra mắt bộ đôi đồng hồ “cá chép vượt vũ môn” cho mùa thi

Hai phiên bản này, mang tên Casio MTP-C666-1B và Casio MTP-C666-7B, nằm trong bộ sưu tập Hộp quà thi cử năm 2025, được thiết kế đặc biệt cho học sinh, sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp diễn ra tại Trung Quốc.

Mẫu MTP-C666-1B có mặt số màu đen với vạch chỉ giờ màu trắng, trong khi MTP-C666-7B sở hữu mặt số màu trắng với các chi tiết màu đen. Cả hai phiên bản đều được chế tác từ vỏ thép không gỉ mạ ion màu bạc và dây đeo bằng nhựa màu đen. Thiết kế mặt số đơn giản với ba kim chỉ giờ, phút và giây giúp người dùng dễ dàng đọc giờ.

Casio đã chú trọng đến chủ đề thi cử thông qua hộp đựng sản phẩm. Hộp quà được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Trung Quốc về cá chép nhảy qua cổng rồng, biểu trưng cho sự thành công và thành tựu. Hình ảnh cá chép kết hợp với chữ Hán mang ý nghĩa may mắn và tài lộc. Bên trong hộp quà, người dùng sẽ tìm thấy một tấm thiệp may mắn với những lời nhắn động viên và họa tiết truyền thống, có thể sử dụng như thẻ đánh dấu trang, cùng với một bộ sticker may mắn.

Về mặt kỹ thuật, đồng hồ sử dụng bộ máy thạch anh Nhật Bản, đảm bảo hoạt động êm ái và đáng tin cậy với độ chính xác ±20 giây mỗi tháng. Đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi pin SR626SW, cho tuổi thọ pin kéo dài khoảng 3 năm trong điều kiện sử dụng bình thường. Kích thước vỏ đồng hồ là 42,7 x 36 x 8,1 mm, trọng lượng tổng cộng 41 gram, với mặt kính khoáng và dây đeo phù hợp cho chu vi cổ tay từ 145 mm đến 215 mm. Đồng hồ cũng có khả năng chống nước cơ bản cho sử dụng hàng ngày.

Tại Trung Quốc, giá bán lẻ cho 2 mẫu đồng hồ Casio MTP-C666-1B và MTP-C666-7B là 390 nhân dân tệ (1,49 triệu đồng). Do chủ đề tập trung vào kỳ thi và các yếu tố văn hóa trong hộp đựng, những mẫu đồng hồ này dự kiến sẽ không được phát hành tại các thị trường như Mỹ và EU.