Mẫu iPad trở thành món hời giờ giá tốt, hiệu năng đủ

Khi thị trường máy tính bảng đang dần bão hòa, việc chọn một chiếc iPad phù hợp không còn đơn giản là “cứ mua bản mới nhất”. Trong bối cảnh này, mẫu iPad thế hệ 11 trở thành lựa chọn cân bằng cho nhiều đối tượng người dùng: học sinh, gia đình hoặc những người cần một thiết bị giải trí và làm việc nhẹ.

iPad 11 vẫn hỗ trợ bút S Pen.

Hiệu năng đủ dùng trong 3-4 năm tới

Mặc dù chip A16 Bionic và 6 GB RAM không phải cấu hình mạnh nhất, nhưng lại là “vừa đủ”. Với các tác vụ hằng ngày như xem YouTube, học online, đọc tài liệu, chơi game nhẹ hoặc chỉnh sửa ảnh cơ bản, máy vẫn hoạt động mượt.

Quan trọng hơn, A16 là con chip vẫn còn khá mới trong hệ sinh thái Apple nên khả năng được hỗ trợ cập nhật iPadOS trong nhiều năm tới là rất cao. Điều này giúp thiết bị không bị lỗi thời quá nhanh - một yếu tố đáng cân nhắc khi mua máy tính bảng tầm trung.

Nhưng nếu có nhu cầu dựng video, thiết kế 3D hoặc xử lý đồ họa nặng, khoảng cách giữa iPad 11 và dòng iPad Pro là khá rõ.

iPad Pro vẫn là lựa chọn nếu người dùng cần các tác vụ chuyên sâu hơn.

Trải nghiệm dễ chịu, hạn chế nhỏ

Mặc dù về lý thuyết, màn hình 11 inch, độ phân giải 2360 x 1640 và tần số quét 60Hz trên iPad 11 nghe có vẻ bình thường, nhưng trong trải nghiệm thực tế, nó vẫn mang lại trải nghiệm rất dễ chịu. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người cần xem phim, đọc báo mà không quá cồng kềnh khi cầm lâu trên tay. Thiết kế này đặc biệt phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn tuổi.

Dĩ nhiên, nếu iPad 11 được đặt cạnh iPad Pro sở hữu màn hình 120Hz, người dùng có thể thấy sự khác biệt về độ mượt mà. Nhưng nếu là thiết bị chính cho nhu cầu cơ bản, người dùng sẽ không cảm thấy thiếu hụt quá nhiều.

Máy vẫn có thể chạy các ứng dụng AI riêng thay vì Apple Intelligence.

Một trong những hạn chế đáng chú ý là máy không hỗ trợ Apple Intelligence. Điều này có nghĩa người dùng sẽ không có các tính năng AI tích hợp sâu vào hệ điều hành cũng như không tận dụng được các công cụ thông minh trong tương lai. Dù vậy, đây không phải là lựa chọn ép buộc cho đại đa số người dùng bởi họ vẫn có thể sử dụng các ứng dụng như ChatGPT, Google Gemini hay Grok để thay thế.

Giá bán hấp dẫn cho nhiều người

Với mức giá chỉ khoảng 9,3 triệu đồng, iPad 11 trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá dưới 10 triệu đồng. Trong thực tế, ở tầm giá này, người dùng khó tìm được một máy tính bảng có hiệu năng ổn định lâu dài, hệ sinh thái ứng dụng tối ưu và độ hoàn thiện phần cứng tốt.

Đặc biệt nếu so với các máy tính bảng Android cùng giá, iPad thường có lợi thế về độ ổn định và tuổi thọ phần mềm.