Bước ngoặt tái chế pin xe điện chỉ trong 60 giây bằng nước

Trong bối cảnh cơn sốt xe điện (EV) lan rộng toàn cầu, bài toán về rác thải pin và sự khan hiếm nguồn cung khoáng sản ngày càng trở nên nhức nhối. Các phương pháp truyền thống thường ngốn nhiều năng lượng và sử dụng axit mạnh gây ô nhiễm. Tuy nhiên, giải pháp "thủy luyện gốc nước" vừa được công bố đang nổi lên như một vị cứu tinh cho môi trường.

Điểm khác biệt cốt lõi của nghiên cứu này là việc sử dụng hệ thống dung dịch "amino chloride" đặc biệt, cụ thể là hợp chất HACl. Thay vì phải đun nóng ở nhiệt độ cao hay chờ đợi phản ứng kéo dài hàng giờ đồng hồ, dung dịch này có thể hòa tan đến 65% các kim loại then chốt như Lithium, Niken và Mangan từ pin cũ chỉ trong vòng 60 giây. Tốc độ này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí vận hành mà còn cắt giảm lượng điện năng tiêu thụ khổng lồ cho các nhà máy tái chế.

Bằng việc sử dụng nước thay cho các dung môi hữu cơ phức tạp và axit độc hại, các nhà khoa học đã giúp các phân tử di chuyển tự do hơn, từ đó tăng tốc phản ứng hóa học một cách tự nhiên ở ngay nhiệt độ phòng. Quy trình này không phát thải khí độc hay để lại dư lượng hóa chất nguy hiểm, giúp việc xử lý rác thải sau tái chế trở nên đơn giản và an toàn hơn cho cộng đồng.

Các kim loại sau khi được thu hồi đã được thử nghiệm để chế tạo thành vật liệu pin mới với hiệu suất tương đương hàng nguyên bản. Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn, nơi pin xe điện không còn là gánh nặng cho bãi rác mà trở thành một "mỏ khoáng sản" quý giá có thể tái sinh vô tận.

Nhìn chung, với lượng pin xe điện thải ra dự kiến sẽ tăng vọt trong những năm tới, công nghệ tái chế siêu tốc từ Đại học Rice chính là chìa khóa để ngành công nghiệp xe điện thực sự "xanh" từ đầu vào đến đầu ra.