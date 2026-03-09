Casio tung đồng hồ hoài cổ giá rẻ với mặt số xanh băng giá

AQ230A-2A1M là mẫu đồng hồ lai analog-digital, nổi bật với mặt số màu xanh băng giá thanh lịch, gia nhập vào bộ sưu tập cùng với các phiên bản màu xanh ngọc lam và bạc trước đó. AQ230A-2A1M kết hợp thiết kế hoài cổ với các tính năng hiện đại. Vỏ đồng hồ góc cạnh bao quanh mặt số analog đơn giản và màn hình hiển thị kỹ thuật số nhỏ gọn.

Casio AQ230A-2A1M gây ấn tượng với mặt số xanh băng giá.

Casio đã thiết kế AQ230A-2A1M nhằm cung cấp các chức năng thiết yếu trong khi vẫn giữ được tính thẩm mỹ tối giản. Tùy chọn màu sắc mới không chỉ theo kịp xu hướng hiện tại mà còn mang đến vẻ ngoài tươi mới cho thiết kế cổ điển.

Chiếc đồng hồ này được trang bị dây đeo bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh và viền mạ crôm. Với trọng lượng chỉ 47 gram, AQ230A-2A1M đảm bảo sự thoải mái khi đeo trong cả những buổi đi chơi thường ngày lẫn các sự kiện trang trọng. Đồng hồ còn có khả năng chống nước, tăng thêm độ bền, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày.

AQ230A-2A1M tích hợp nhiều tính năng thiết thực, bao gồm màn hình kỹ thuật số hỗ trợ hai múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, báo thức hàng ngày và lịch tự động điều chỉnh cho các tháng có ít hơn 31 ngày. Người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa định dạng 12 giờ và 24 giờ. Casio trang bị cho đồng hồ pin có tuổi thọ khoảng 3 năm nhằm đảm bảo độ tin cậy lâu dài mà không cần bảo trì thường xuyên.

Đồng hồ là lựa chọn cho những ai mê cảm giác hoài cổ nhưng hạn chế ngân sách.

Với kích thước vỏ đồng hồ 38,8 x 29,8 x 8,1 mm, AQ230A-2A1M được xem là đồng hồ có thiết kế mỏng và nhỏ gọn. Kính nhựa được sử dụng cho mặt đồng hồ giúp cân bằng giữa độ bền và trọng lượng nhẹ. Dây đeo phù hợp với kích thước cổ tay từ 140 đến 205 mm khiến đồng hồ trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều đối tượng người dùng.

Sự xuất hiện của AQ230A-2A1M diễn ra không lâu sau khi Casio ra mắt 4 mẫu đồng hồ G-Shock GA-V01 trong suốt mới, cùng với đồng hồ Casio Edifice x Honda ECB-2300HR-1A, hiện đang được bán tại Mỹ với giá 400 USD (10,49 triệu đồng).